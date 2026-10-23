Кметът на Шумен Христо Христов издаде заповед, с която се забранява продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места в община Шумен.
Ограничението важи от 07.00 часа до 21.00 часа на 25 октомври 2026 година, както и за същите часове на 1 ноември, когото е възможно да има втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.
Със същата заповед се забранява и провеждането на „масови прояви на територията на община Шумен с цел предотвратяване предпоставките за нарушаване на обществения ред“.
Заповедта на кмета Христо Христов идва след изпратени от областния управител Георги Жеков указания до всички кметове в Шуменско да предприемат действия за забрана продажбата на спиртни напитки и масовите събирания.
ШУМ.БГ
Коментари
Футболен болист - топкар
А мачове ще може ли да има, или тази седмица ще си седим вкъщи при семествата, децата и внуците?
Анонимен
Ако и забраниш тютюнопушенето в деня на изборите ще те черпя един голям банан.
Анонимен
Кога ще увеличите заплатите на учителите?
Анонимен
Когато министърът на образованието каже
Гласуване
Давам под наем гласа си за 150 евро, ############
Анонимен
В България нищо свястно не сме създали на трезвен акъл. И кмета на това разчита .
Анонимен
А кръшни хора няма ли да има?
Анонимен
Кметя по-набожен и по-хрисим и от папунгера, бре! Забранил бил... Домошарката вкъщи няма как да забраниш, даскалче!
Анонимен
В с.Ивански ще има събор.Това ако не е масово събиране и пиене здраве му кажи.