Кметът на Шумен Христо Христов издаде заповед, с която се забранява продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места в община Шумен.

Ограничението важи от 07.00 часа до 21.00 часа на 25 октомври 2026 година, както и за същите часове на 1 ноември, когото е възможно да има втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Със същата заповед се забранява и провеждането на „масови прояви на територията на община Шумен с цел предотвратяване предпоставките за нарушаване на обществения ред“.

Заповедта на кмета Христо Христов идва след изпратени от областния управител Георги Жеков указания до всички кметове в Шуменско да предприемат действия за забрана продажбата на спиртни напитки и масовите събирания.

ШУМ.БГ