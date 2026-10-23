Тревожни новини от Мюнхен - треньорът на Байерн Венсан Компани е колабирал след тренировка и е бил откаран в болница. За инцидента съобщава "Билд", като уточнява, че 40-годишният белгиец е получил медицинска помощ на клубната база "Зебенер щрасе".

На тренировъчния комплекс е кацнал спасителен хеликоптер. Според информацията на Sky обаче Компани е транспортиран до болницата с линейка.

Съобщава се, че състоянието му е стабилно, но на този етап няма повече информация кога ще се завърне белгиецът.

Компани има здравословни проблеми от миналата седмица. Той се бори с вирусна инфекция, заради която вече пропусна занимания и част от ангажиментите си около отбора. Засега не е съобщено какво точно е предизвикало колабирането. Няма и потвърждение дали то е пряко свързано с инфекцията.

Още при убедителния успех над РБ Лайпциг с 6:1 състоянието на наставника привлече внимание. Компани изгледа срещата видимо отпаднал и остана седнал през двубоя. След последния съдийски сигнал белгиецът не даде обичайните интервюта. Така впечатляващата победа на футболистите му беше съпътствана от притеснения за неговото здраве.

В понеделник и вторник Компани пропусна тренировъчни занимания. Неговият помощник Аарън Данкс го замести и на пресконференцията преди двубоя с Арсенал в Шампионската лига. Мачът завърши 2:2, но следващите дни очевидно не донесоха край на здравословните проблеми на треньора.

За Байерн предстои гостуване на Фрайбург в неделния ден в седмия кръг на Бундеслигата.

Дир.бг