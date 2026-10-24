Седемкратният шампион Марк Маркес ("Ducati Lenovo Team") триумфира в спринтовото състезания за Голямата награда на Австралия в клас МотоGP - 18-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Маркес спечели наелектризиращ двубой с конкурента за титлата Хорхе Мартин ("Aprilia Racing"), стартирайки от полпозишън и си върна лидерството в шампионата. С тази победа асът събра 365 точки на върха в генералното класиране - с 10 повече от Мартин, който не успя да завърши спринта заради тежко падане в осмата обиколка.

След квалификационните сесии на мокра писта по-рано през деня в Австралия, спринтът започна при сухи условия на трасето Phillip Island Grand Prix Circuit, макар над пистата да бяха надвиснали тъмни облаци.

Марк Маркес потегли отлично и запази лидерството си, макар че Хорхе Мартин направи също толкова добър старт - той изпревари Алекс Маркес и Йоан Зарко, изкачвайки се до втората позиция. Тъй като дъждът не създаваше пречки, Мартин извлече максимума от своя мотоциклет по завоите и на три пъти успя да отнеме водачеството от Маркес, но прекаляваше с риска и бързо го губеше обратно.

Шампионът за 2024 година продължи да атакува, но в осмата обиколка мотоциклетът му поднесе, а с висока скорост той се озова извън пистата.

"Това беше битка за титлата. Разбира се, дадох всичко от себе си. Бях агресивен, а той беше по-бърз от мен, но се опитах да се защитавам по най-добрия възможен начин - коментира Маркес. - Имаше красиви изпреварвания - такива на ръба на възможното. В крайна сметка и двамата карахме на лимита. И двамата заслужавахме победата.

Днес късметът беше на моя страна, но сезонът е много дълъг. Затова запазваме спокойствие, продължаваме напред и да, щастлив съм от днешния ден".

Мартин беше изнесен от мястото на инцидента на носилка, като от отбора на Aprilia Racing потвърдиха, че той е откаран в медицинския център за преглед.

Братът на Марк Маркес - Алекс, състезаващ се за "Gresini Racing", завърши втори - на 0.323 секунди, а Фабио ди Джанантонио (Италия, "Pertamina Enduro VR46 Racing Team") допълни подиума, заемайки трета позиция с изоставане от 0.590 секунди.

Основното състезание за Гран при на Австралия е в неделя сутринта в 05:00 часа наше време, а прякото предаване ще е по MAX Sport 2 HD.

Дир.бг