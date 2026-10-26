Членовете на постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“ към Общински съвет – Шумен не подкрепи искането на Общината да продаде 10 апартамента от фонда си.

Жилищата са в много лошо състояние, не са поддържани от години и са в неатрактивни райони на града. Общата сума, която може да вземе Община Шумен от продажбата им, според лицензиран оценител е 474 901 евро.

На заседанието стана ясно, че сумата за ремонт на всичките 10 жилища е изчислена на 177 564 евро с 10% непредвидени разходи.

Според съветниците Ивайло Илиев и Веселин Пенчев не е ясно колко нови жилища ще може да закупи Общината, ако продаде тези. Те изказаха становище, че общинският жилищен фонд сериозно ще намалее.

Съветниците попитаха и защо от кметството не искат да ги ремонтират, след което да се отдават под наем. Отговор не бе даден по време на заседанието на комисията.

Председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова предложи сумата от продажбата на апартаментите да се насочи целево за придобиване на нови жилища за общинския фонд.

При гласуването трима от съветниците гласуваха „за“ продажбата, двама се въздържаха, един бе против и комисията не стигна до решение по точката.

ШУМ.БГ