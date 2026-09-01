Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП "Капъкуле", след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек.

На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници.

Вторият заловен е гражданин на Иран.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tırın altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.https://t.co/Cngc4GizEB pic.twitter.com/dP06myc3Gh — TRT HABER (@trthaber) August 31, 2026

Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция за обида на президента Реджеп Таийп Ердоган.

Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

През 2023 г. Коджабъйък се кандидатира за депутат от "Иви парти" в Анталия, но не успява да влезе в парламента. През пролетта на 2026 г. прави опит да се присъедини към основната опозиционна Народнорепубликанска партия, но след обществени дебати около негови минали публикации в социалните мрежи членството му е замразено.

Дир.бг