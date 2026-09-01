Община Шумен издаде разрешение за строеж за Куршун чешма. С документа се дава възможност да започнат същинските дейности по основния ремонт и реставрация на чешмата.

С възстановяването на основната й функция – от нея да потече вода, се ангажира семейство Несрин и Фикрет Индже.

Проектът за възстановяване на чешмата бе изготвен миналата година. Той е дело на арх. Васка Рачева от Варна и включва възстановяване на автентичния вид на дървения покрив, обновяване на османския надпис и добавяне на негов превод на български език. Предвижда се поставянето на нови чучури, от които отново ще тече вода.

През март тази година проектното предложение за реставрация на Куршун чешма в Шумен бе одобрено от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата (МК). Това беше необходимо, защото Куршун чешма е паметник на културата от местно значение.

Издаденото разрешение за строеж за Куршун чешма важи и за зелените площи около нея, които също ще бъдат обновени.

ШУМ.БГ