"Цялата магистрала "Хемус" е прокурорска, това е пътят на грабежа. От тази ситуация трябва да се излезе." Това заяви регионалният министър Иван Шишков при инспекцията на участък 4 от автомагистрала "Хемус" на територията на област Плевен днес.

По думите му проблемът е свързан с незаконно строителство, започнало през 2021 г., което впоследствие е било разплатено през 2026 г. с документи, удостоверяващи, че дейностите са били изпълнени през съответната година.

Софийската градска прокуратура започна в края на август разследване за строителството на четвъртия участък от "Хемус" между Плевен и Летница. Според наличната информация строителните работи са започнали без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. За участъка още през 2021 г. са били предоставени авансово над 70 млн. лева на "Автомагистрали Хемус" АД по т.нар. инхаус договори за доставка на материали и наем на техника.

Шишков заяви, че трябва да бъде намерено законово решение за вече извършените строителни дейности. Той обяви, че ще внесе промени в Закона за устройство на територията, които да дадат възможност за уреждане на случаи на строежи, извършени без необходимите разрешения.

Идеята няма да бъде всички незаконни строежи автоматично да бъдат узаконявани. По-рано министърът обясни, че първо трябва да бъдат направени обследвания и да се установи дали съоръженията отговарят на техническите изисквания. Само тези, които отговарят на нормите, ще могат да получат статут на търпими строежи.

Проблемите с отделните лотове на "Хемус" са различни. За участъците от Лот 2 до Лот 6, които трябва да свържат Боаза с Велико Търново, вече има разрешения за строеж и извършени отчуждения. Шишков посочи, че целта е този етап от магистралата да бъде завършен за около две години и половина. "Правим всичко възможно в следващите 2 години тя да стигне и до Велико Търново", каза министърът.

По думите му обаче ситуацията по отделните участъци е силно неравномерна. Лот 2 е в много начален етап, докато по Лот 3 има по-голям напредък. Лот 4 е обременен с проблема с незаконното строителство, а по Лотове 5 и 6 реалното строителство практически не е напреднало. За Лотове 7 и 8, които са по трасето след Велико Търново към Буховци, са били раздадени средства, но липсва необходимата проектна готовност.

"Втори лот на "Хемус" е до никъде... Приказките от джипката ни докараха дотам, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти лот, да нямаме нищо в пети и шести лот. За седми и осми лот имаме само раздадени пари, нищо повече", коментира Шишков.

Той постави под въпрос и смисъла от продължаване на старите договори за участъците, за които няма необходимата проектна готовност. Преди дни министърът съобщи, че е възложен правен анализ на договорите, сключени през 2019 и 2020 г., по които са били предоставени значителни аванси. Една от възможностите е те да бъдат предоговорени, така че държавата да защити интереса си, вместо автоматично да бъдат прекратявани и да възникне въпросът с връщането на вече платените средства.

За продължението на "Хемус" от Велико Търново към Шумен предстои ускорено проектиране на Лотове 7, 8 и 9. За тях ще е необходима и процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Шишков заяви, че целта е до около година и половина да има готови проекти и да може да започне строителството.

"Безсмислено е да строим 9-и лот, защото след като нямаме проект за 7-и и 8-и, ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото", каза той.

Регионалният министър увери, че независимо от проблемите и прокурорската проверка строителството на "Хемус" няма да бъде спряно. Според него след решаването на нормативните и договорните проблеми магистралата може да бъде изградена с много по-бързи темпове.

Изграждането на "Хемус" остава сред основните инфраструктурни приоритети на правителството, като първият етап е достигането на трасето до Велико Търново. В управленските планове е заложено магистралата да стигне до града до края на 2029 г., докато Шишков говори за възможност това да се случи значително по-рано.

Дир.бг