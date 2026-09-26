Никола Цолов направи страхотно състезание по улиците на Баку, като стартирайки от 11-то място в крайна сметка успя да завърши втори зад Рафа Камара.

Трети остана Алекс Дън, който премина през карирания флаг като първи, но получи петсекундно наказание и се смъкна до трето място в крайното класиране.

Катастрофален следобед за Никола Цолов в Баку, вече не е лидер във Формула 2

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Катастрофален следобед за Никола Цолов в Баку, вече не е лидер във Формула 2

Освен че завърши втори, днес Цолов взе и допълнителната точка за най-бързата обиколка сред пилотите, финиширали в топ 10. По този начин той ограничи максимално загубите си спрямо Камара в битката за титлата, която остава изключително отворена. Така в генералното класиране Камара води с 207 точки, Цолов е втори с 200, а Дън е трети със 189 точки.

Цолов се качи на почетната стълбичка за първи път от състезанието на "Спа".

И най-важното - Баку не е последната спирка за сезона. Според официалния календар на Формула 2 предстоят още два кръга - в Катар на пистата "Лусаил" между 27 и 29 ноември и финалът на "Яс Марина" в Абу Даби от 4 до 6 декември. Очаква се до края на месец октомври да стане ясно как ще завърши сезонът във Формула 2 и така Цолов ще има още възможности да продължи да атакува върха в генералното класиране.

В петъчния ден Цолов завърши пети в спринта, а в основното състезание не завърши след катастрофа, която не беше причинена от него, а по този начин загуби лидерството в генералното класиране от Рафа Камара.

WHAT A DRIVE! 👏🇧🇬



Nikola Tsolov charges through the field from P11 to secure P2 in Feature Race 2 🥈#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lQcBDY02Xq — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Dir.bg