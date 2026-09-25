Всички деца от 1. клас и подготвителните групи в Шуменско ще получат помагала по пътна безопасност. Първи книжките си получиха днес учениците от НУ "Илия Р. Блъсков", което бе домакин на инициативата "Малки колела - големи правила".

Автор на помагалото е директорът на ДГ „Дружба“ Анна Георгиева. В него тя е съставила интересни за децата кръстословици, гатанки и въпроси с картинки, свързани с пътната безопасност. Тиражът е 1500, като отпечатването е станало с помощта на Община Шумен.

В двора на училището ученици от 3. и 4. клас. показаха начините за безопасно придвижване с велосипеди и тротинетки.

„Основен приоритет в работата на Областната дирекция е пътната безопасност и безопасността на нашите деца. В подобни състезания, с работата с най-малките участници в движението, които се провеждат във всяко училище в Шумен, е ключът към успеха за постигане на безопасност, каза директорът на Областната дирекция на МВР ст.комисар Георги Гендов, който заедно с директора на училището Свилена Димитрова даде старт на инициативата "Малки колела - големи правила".

ШУМ.БГ