Четирима души са загинали, а един е бил ранен при тежка катастрофа на първокласния път София - Варна в района на село Сопот, след гумените ограничители на скоростта, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР - Ловеч.

Първоначално бе съобщено за трима загинали.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 9:20 ч. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам, откарани в болница, като четвъртият пътник от първата кола е починал.

На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на "Пътна полиция", уточниха от ОДМВР - Ловеч. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин.

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 21 са пътнотранспортните произшествия за последните 24 часа.

В София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, с един ранен и без загинали.

От началото на годината са станали 5057 катастрофи, загинали са 346 души, а са ранени 6276.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 25-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Дир.бг