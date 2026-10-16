Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече "позор" подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии, като отново отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Смятам, че това е позор", заяви президентът пред телевизия "Нюзмакс" в отговор на въпрос за обявеното по-рано през деня подновяване на ударите. Има много други възможни цели", отбеляза той.
"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", каза Тръмп. "Всичко, което прави" Зеленски, "е да повишава световните цени на петрола", каза той на фона на новото изостряне на напрежението между Вашингтон и Киев. Украйна изрази опасения за устойчивостта на американската подкрепа, а дори и от възможността САЩ да започнат да помагат на Русия.
Вчера Зеленски каза пред в. "Файненшъл таймс", че паузата в украинските удари по руски рафинерии е прекратена. Така той се противопостави на обявеното от Тръмп енергийно примирие - инициатива, за която Москва не е давала съгласието си.
"Когато нанасяте удари по рафинерии за дизел [...], не правите услуга на света", подчерта Тръмп.
"За нас Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не го харесвам особено", отбеляза още американският президент пред "Нюзмакс".
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Едно е ясно - докато Тръмп е на власт, мир няма да има.
Анонимен
Като остави иранците на мира цените ще паднат 😀
Анонимен
16.10.2026 08:13 Не забравяй,че Русия е един от тримата световни играча на световният петролен пазар,така,че с Иран само няма как да се постигне затишие на пазара на въглеводородите изобщо.
Анонимен
Вие предатели в коментарите е хубаво да напуснете България веднага. Тук няма място за плъхове.
Анонимен
Нормально? Аааа? Не нравится? ПУ и ДО са лика прилика. Крокодили в политиката. Само че ДО обича парите, а ПУ обича да мачка и доминира и не е толкова запленен от парите. ДО в известна степен му завижда. И проблемът не е в ЗЕ. А в украинския народ, който твърдо е зад президента си. Иначе още с идването на власт за втори мандат да бяха приключили ЗЕ двамата крокодили. Така че, удряйй по рафинериите!
Анонимен
Руснаците ко държат с компрометиращи снимки с руски дащни девойки от КГБ лейтенанки.
Анонимен
Тръмп едва ли се вълнува от такива снимки,живота в Щатите е такъв и това са мимолетни скандали,и Моники минават и всичко,даже и сегашната му съпруга е прототип на"дашна",е,чина не и го знам,но в цивилизацията"манекенка"....,с консумация,никой с нищо не го държи,камо ли Путин с евтини номера,нивото и на двамата е високо,не е марионетно като...,правилата удрят по кокалчетата.
9:15
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