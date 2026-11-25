Специалното празнично предложение обединява абонамента за услугите и лизинговата вноска за телевизора на фиксирана месечна цена за 24 месеца

Клиентите могат да избират между четири пакета за телевизия и интернет и четири модела телевизори, като предложенията започват от 19 евро на месец

Yettel представя специална коледна оферта, която обединява телевизия, домашен интернет и 55-инчов смарт телевизор TCL на лизинг за общо 25 евро на месец. Цената включва абонамента за услугите и лизинговата вноска за телевизора и остава непроменена през целия 24-месечен договор. Кампанията е посветена на 25-годишнината на оператора и продължава до 31 януари 2027 г.

Под мотото „По нещо любимо за всеки у дома“ Yettel предлага цялостно решение за домашно забавление. Водещата оферта включва пакета TV + Net Favorite 100 Christmas с абонаментна такса от 12 евро месечно и 55-инчов смарт телевизор TCL с месечна лизингова вноска от 13 евро. Пакетът осигурява достъп до над 100 телевизионни канала, от които над 65 в HD качество, и домашен интернет със скорост на сваляне до 100 Mbps.

Телевизор за всеки дом – от компактния 32-инчов до 65-инчовия TCL

Освен 55-инчовия TCL, предложенията включват още три модела смарт телевизори. Най-компактният е 32-инчов Xiaomi с месечна лизингова вноска от 7 евро, следван от 43-инчов Xiaomi за 12 евро месечно. За почитателите на по-големия екран се предлага 65-инчов TCL за 22 евро на месец. Така клиентите могат да изберат телевизор според пространството у дома, предпочитанията и бюджета си.

Всеки от четирите телевизора може да се комбинира с един от четирите промоционални пакета за телевизия и интернет. Пакетите TV + Net Favorite Christmas предлагат над 100 телевизионни канала, от които над 65 в HD качество, с възможност за гледане на два екрана едновременно. Пакетите TV + Net Max Christmas осигуряват по-богат избор с над 200 канала, включително над 110 в HD качество, и гледане на три екрана едновременно. Клиентите могат да избират и между домашен интернет със скорости на сваляне до 100 или до 200 Mbps според нуждите на домакинството.

Повече свобода за гледане с интерактивните функции на Yettel TV

Коледните празници често събират цялото семейство пред екрана за любим филм, но невинаги всички имат еднакви предпочитания. С Yettel TV всеки може да открие своето съдържание, а интерактивните функции дават повече свобода кога и как да го гледа. Любимото предаване може да бъде пуснато отначало, поставено на пауза или превъртяно, а ТВ архивът позволява да се навакса пропуснатото до 7 дни назад за каналите, които поддържат тази възможност. Така дори когато празничната вечеря продължи по-дълго от планираното, любимият филм или предаване няма да бъде пропуснато.

Телевизията може да бъде гледана на съвместим смарт телевизор, както и на компютър, смартфон или таблет. Възможността за гледане на няколко екрана едновременно позволява на различните членове на семейството да следят предпочитаните си предавания, без да се налага да избират какво да върви на единствения екран.

Кампанията е валидна до 31 януари 2027 г. във всички физически магазини на Yettel в страната. Промоционалните условия важат за нови частни клиенти при едновременно сключване на нов 24-месечен договор за пакет телевизия и интернет и закупуване на телевизор от кампанията. Устройството може да бъде закупено на 24-месечен лизинг или в брой. Всички промоционални пакети, както и пълните условия на кампанията са достъпни на сайта на оператора .

От семейните филми и любимите детски предавания до спортните срещи, коледната кампания на Yettel предлага по нещо любимо за всеки у дома. А с телевизия, домашен интернет и 55-инчов смарт телевизор за общо 25 евро на месец, споделените моменти пред екрана стават още по-достъпни.

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