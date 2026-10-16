На 22 октомври 2026 г. Шумен ще бъде домакин на Knabenkantorei Basel – Хор на момчетата от Базел, Швейцария, който гостува на хор „Бодра песен“ в рамките на международното си концертно турне в Гърция, България и Румъния.

Програмата на гостуването включва две основни събития, които ще се проведат в зала „Проф. Венета Вичева“.

От 10:30 ч. диригентът на хора Оливер Рудин (Oliver Rudin) ще проведе творчески уъркшоп с хористи от шуменския хор „Бодра песен“. В него са поканени да участват и певци от Представителния и народния хор при СУ „Сава Доброплодни“, както и студенти от специалност „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Срещата ще даде възможност за обмен на опит, работа върху хоровото изпълнение и споделяне на различни музикални подходи.

В 18:30 ч. швейцарските гости ще представят концертната програма „ORIGINS – What we inherit. What we become“ („Корени – Какво наследяваме. Какви ставаме“). Концертът е с вход свободен и кани публиката на музикално пътуване през различни епохи, езици и култури.

Художественото ръководство на програмата „Корени“ е поверено на Оливер Рудин, сценичното движение и хореографията са дело на Даниел Раафлауб (Daniel Raaflaub), а на пианото е Ролф Хертер (Rolf Herter).

Домакини и организатори на събитието са Община Шумен, ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ и хор „Бодра песен“ с диригент Деница Узунова.

ШУМ.БГ