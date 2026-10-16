20-годишен шуменец е задържан за хулиганство след скандал на паркинга на зала „Арена Шумен“. Инцидентът станал около 00:30 часа снощи, съобщиха от полицията.

Между 20-годишния мъж и 19-годишен негов съгражданин възникнал скандал. По време на конфликта по-големият нанесъл удар с юмрук в лицето на младежа, след което произвел изстрел с газов пистолет във въздуха.

След подаден сигнал за непристойните действия на място бил изпратен полицейски екип. Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ШУМ.БГ