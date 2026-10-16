850 евро, дебитна карта и инструменти са били откраднати от почивна база на територията на община Върбица. Сигналът за кражбата е подаден в полицейското управление във Велики Преслав от 53-годишен мъж с адрес в Ямбол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

По негови данни кражбата е извършена за времето от 22:00 часа на 14 октомври до сутринта на 15 октомври. Липсвали 850 евро, дебитна карта, нивелири, винтоверти, два ъглошлайфа с батерии и зарядно устройство, както и стълба.

В хода на незабавните действия е установен извършителят – 37-годишен мъж също от Ямбол.

Двамата мъже извършвали ремонтни дейности в почивната база и са имали неуредени лични отношения.

Отнетите вещи са намерени и върнати на собственика.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по него продължава.

ШУМ.БГ