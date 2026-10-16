Проверки в 16 заложни къщи и фирми за бързи кредити са извършени вчера в Шуменско при специализирана полицейска операция срещу купения и корпоративния вот. В нея са се включили и служители на жандармерията от Варна, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Акцията е проведена между 6,00 часа сутринта и 22,00 часа снощи на територията на цялата област.

Освен заложните къщи, униформените са посетили и 17 собственици на фирми – също с цел предотвратяване на изборни престъпления. Извършени са били проверки и на 50 души от активния криминален контингент, както и на 450 моторни превозни средства.

От полицията не предоставиха информация дали проверките са установили данни за извършване или подготовка за извършване на престъпления против изборните права на гражданите.

Заявиха, че за различни констатирани нарушения са съставени са 13 акта и наложени са 170 глоби с фиш. Открити и задържани са били двама, обявени за общодържавно издирване.

ШУМ.БГ