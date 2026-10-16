Новото, второ поред издание на технологичния и образователен форум „Умен Шумен“ ще се проведе тази събота – 17 октомври, от 10:00 часа в Общинския младежки дом в Шумен. Тази година събитието е под надслов Blitz Edition и ще предложи четири интересни теми, представени от четирима лектори. Входът е свободен.

След предходното си издание форумът се завръща в по-компактен формат, насочен към ученици, студенти, млади професионалисти, предприемачи и всички, които се интересуват от технологиите, образованието, бизнеса и личностното развитие.

Програмата включва срещи с четирима специалисти от различни професионални области:

инж. Владислав Великов от Improvinn Management Consulting ще представи темите за квантовия мениджмънт и бизнес изобретенията чрез метода ТРИЗ

п одп . доц. д- р инж . Линко Николов от Националния военен университет „Васил Левски“ ще говори за българските национални оперативни центрове по киберсигурност

Сергей Цанков , основател на , основател на Web-arts.bg и асистент в Шуменския университет, ще постави въпроса „Когато отговорите са на един клик, на какво трябва да учим?“

д-р Дамян Енчев, основател на , основател на Max1.bg , ще сподели своята история за професионалното развитие, съчетаването на денталната медицина и информационните технологии и смелостта отново да бъдеш начинаещ

Blitz Edition залага на кратки, съдържателни представяния, реален професионален опит и идеи, които могат да вдъхновят младите хора да търсят нови възможности за развитие.

Организатор на форума е шуменската технологична компания Max1.bg, която чрез инициативата продължава да насърчава интереса към технологиите, предприемачеството и образованието в града.

Повече информация за събитието и лекторите може да бъде намерена на официалния сайт: https://umenshumen.bg .

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