Варненската туристическа камара ще съдейства за разработването на туристически маршрути, които да привлекат посетители в общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав по време на Евровизия 2027.

Ангажиментът е бил поет на работна среща в Шумен с участието на представители на трите общини, на която са били разгледани вече подготвените предложения за еднодневни и двудневни туристически обиколки и възможностите за тяхното практическо реализиране, съобщиха от пресцентъра на община Шумен.

В срещата са участвали кметът на община Шумен Христо Христов, кметът на Велики Преслав Янко Йорданов, заместник-кметът на Каспичан Жечка Недялкова, заместник-кметът на Шумен по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева и директорът на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ Дияна Николова. От страна на Варненската туристическа камара са присъствали съпредседателят проф. д-р Стоян Маринов и Людмила Недялкова.

На срещата са били обсъдени и предложения за разширяване на маршрутите с други интересни за туристите места, сред които конезаводът „Кабиюк“, Дворът на кирилицата, районът на село Мараш и винарската изба в Царев брод.

Представителите на Варненската туристическа камара са поели ангажимент да прегледат предложените маршрути и да съдействат за тяхното оптимизиране, като бъдат съобразени разстоянията между обектите, времето за посещения и удобството на туристите. Обсъдени са възможностите за работа с туристически агенции, включването на туроператори и осигуряването на подходящ транспорт.

Инициативата „Оттука започва България“ беше поставена на дневен ред през август, когато кметовете на Шумен, Каспичан и Велики Преслав обединиха усилията си за създаване на общ туристически продукт. Идеята възникна във връзка с очаквания засилен интерес към България покрай провеждането на „Евровизия 2027“ и възможността част от чуждестранните гости да посетят историческите и природните забележителности на Североизточна България. Още тогава беше поставена задачата да се разработят конкретни маршрути с ясна програма, транспортно обслужване и възможности за организирани посещения.

ШУМ.БГ