Тазгодишната победителка в музикалния конкурс "Евровизия" DARA се е кандидатирала за четири категории на наградите "Грами" 2027 г.

Варненката се надява да бъде отличена за успеха на парчето си "Bangaranga" в категориите "Най-добър нов изпълнител", "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро поп солово изпълнение".

Новината дойде от профила в X/Twitter - The Grammy Guru, който въпреки че неофициален на наградите "Грами", често се сдобива с ранна или вътрешна информация относно това кои изпълнители са подали своите песни и албуми за разглеждане в различните категории.

Дали DARA ще се окаже в списъка с новите номинирани за наградите "Грами" 2027 г. ще бъде обявен от Националната академия за звукозапис. Българската певица вече постигна не малко успехи с хита си "Bangaranga", като след като спечели "Евровизия", успя да влезе и в класацията "Billboard Global 200", достигайки до 90-то място.

Български музиканти вече могат да се похвалят, че са печелили престижната награда "Грами". През 1990 г. хорът "Мистерията на българските гласове" печели награда "Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис (Best Traditional Folk Recording) за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2. Рок групата ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change, също беше отличена за работата си. Наградите "Грами" се присъждат чрез гласуване, а не по индекс на популярност.

Дир.бг