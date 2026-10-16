Украинските сили са нанесли удар по руска радиолокационна станция за около 100 милиона долара, съобщи във Фейсбук страницата си Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
"На 16 октомври през нощта подразделения на Силите за отбрана на Украйна поразиха радарна станция 55Ж6У "Небо-У", намираща се в района на селището Магри в Краснодарския край на Русия. В резултат на това в района на обекта възникна пожар", се казва в публикацията.
В нея се обяснява, че "Небо-У" е далекобойна трикоординатна радарна станция с метров диапазон. Станцията е предназначена за откриване и проследяване на въздушни цели, включително самолети, крилати и балистични ракети. Поразяването на такива средства намалява способността на противника да контролира въздушното пространство и своевременно да открива въздушни цели.
Информацията от украинския генерален щаб цитира и Укринформ, като припомня, че по-рано бойци от украинската бригада "Хижак" (Хищник) са нанесли удар с дронове по руска мобилна радиолокационна станция "Ирбис".
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Край. Това беше. Русия никога няма да се възстанови от такава щета. Путин ще се обеси в банята довечера от мъка.
Анонимен
ха дано, от твоята уста в бовиите уши
* Коментар транслитериран от системата0 5
Анонимен
Дреме му на путин на пут...та. Има 140 милиона роби. Две дни ангария и ще му ги изработят тези пари. Може да нямат пътища, ток и чешмяна вода ама ще имат хипер мега трикоординатен радар.
Анонимен
Може да са унищожили и други неща, но печалните факти не ги споменавате. В Киев почти не пускат тока. А с ток се пречиства довежда и се пречиства водата. Всички ТЕЦ-ове са поразени, захранва се от АЕЦ, но токът е кът. Кметът Кличко призовава за запаси от питейна и др. вода за домакинставата защото канализацията може да спре да работи и става наистина пълен ужас. Народът се изнася, но ловят мъжете
Анонимен
^^
Ами то за това са виновни руснаците. Аз като ви казвам че са варвари и башибозуци вие не вярвате.
Анонимен
17:00 поведението ти е като на австрийския художник. Правя скрийншотове на коментарите ти и след като войната приключи ще идем с новата власт да питаме шум.бг за ИП адреса на автора на коментарите и да си погукаме с тебею