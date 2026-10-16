Украинските сили са нанесли удар по руска радиолокационна станция за около 100 милиона долара, съобщи във Фейсбук страницата си Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

"На 16 октомври през нощта подразделения на Силите за отбрана на Украйна поразиха радарна станция 55Ж6У "Небо-У", намираща се в района на селището Магри в Краснодарския край на Русия. В резултат на това в района на обекта възникна пожар", се казва в публикацията.

В нея се обяснява, че "Небо-У" е далекобойна трикоординатна радарна станция с метров диапазон. Станцията е предназначена за откриване и проследяване на въздушни цели, включително самолети, крилати и балистични ракети. Поразяването на такива средства намалява способността на противника да контролира въздушното пространство и своевременно да открива въздушни цели.

Информацията от украинския генерален щаб цитира и Укринформ, като припомня, че по-рано бойци от украинската бригада "Хижак" (Хищник) са нанесли удар с дронове по руска мобилна радиолокационна станция "Ирбис".

Дир.бг