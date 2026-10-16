В Шумен бяха доставени хартиени бюлетини за гласуване в 30-ти изборен район на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. Съгласно одобрения тираж бяха получени 206 400 броя бюлетини, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Бюлетините пристигнаха под засилена полицейска охрана и до разпределянето им по общини ще бъдат съхранявани в сградата на Областна администрация.

Получени са част от необходимите изборни книжа и материали – печатите, с които ще работят секционните избирателни комисии в изборния ден, и ролките със специализирана хартия за машинното гласуване, като по график в следващите няколко дни предстои да бъдат доставени и останалите материали.

Във връзка с изборите за президент вече е проведена оперативна среща с участието на представители на Областна администрация, РИК, ОДМВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГРАО, „Информационно обслужване“ и общините.

Със заповед на областния управител отново е определена зала „Арена-Шумен“ за мястото, където ще работят Районната избирателна комисия и изчислителният пункт към нея за отчитане на изборните резултати.

ШУМ.БГ