В Шумен бяха доставени хартиени бюлетини за гласуване в 30-ти изборен район на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. Съгласно одобрения тираж бяха получени 206 400 броя бюлетини, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.
Бюлетините пристигнаха под засилена полицейска охрана и до разпределянето им по общини ще бъдат съхранявани в сградата на Областна администрация.
Получени са част от необходимите изборни книжа и материали – печатите, с които ще работят секционните избирателни комисии в изборния ден, и ролките със специализирана хартия за машинното гласуване, като по график в следващите няколко дни предстои да бъдат доставени и останалите материали.
Във връзка с изборите за президент вече е проведена оперативна среща с участието на представители на Областна администрация, РИК, ОДМВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГРАО, „Информационно обслужване“ и общините.
Със заповед на областния управител отново е определена зала „Арена-Шумен“ за мястото, където ще работят Районната избирателна комисия и изчислителният пункт към нея за отчитане на изборните резултати.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
От костинбродските,на слънцето от Банкя,няма ли бюлетини,или банкянския, " политик",издаде багажа.
Анонимен
А къде е баш директорката, русокосата самодива, да хвърля и тя бюлетини, то само да наместваш свои хора по изборите не става
Рамзес
Е значи са натоварили и вече готовите преброени. Няма да правят празни киррии я .
Анонимен
Директорката сигурно си прави пак операция за отслабване, трябва да лапнала някой лев от изборите🤣