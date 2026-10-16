Вместо заучени речи – директни въпроси от гражданите. Кметът с три последователни мандата и университетският професор заложиха на открит разговор във Варна, който поставя на изпитание не само политическите им позиции, но и готовността им да отговарят пред хората.

Може ли президентска кампания да се води без предварително написан сценарий, подбрани въпроси и внимателно режисирани послания? Именно това демонстрираха кандидатът за президент доц. д-р инж. Ивайло Симеонов и кандидатът за вицепрезидент проф. д-р Косьо Стойчев по време на срещата си с граждани във Варна на 15 октомври.

Пълна зала, открит диалог и идеи, поставящи под съмнение утвърдени модели на управление, белязаха събитието във Фестивалния и конгресен център. След успешния старт в София това беше втората среща от нестандартния формат „NO SCRIPT“, в който публиката определя посоката на разговора. Под мотото „Вашият въпрос е вашият билет“ присъстващите имаха възможност да задават въпросите си лично или анонимно онлайн, без предварително подготвени отговори и без ограничения в обсъжданите теми.

Със заявката да бъдат алтернатива на традиционните партийни кандидатури, Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев поставят акцент върху професионалната експертиза, управленския опит, отговорността и реално постигнатите резултати. Двамата постепенно разширяват публичното си присъствие и заявяват амбиция за по-сериозна роля в президентската надпревара, като съчетават нестандартния подход към срещите с гражданите с конкретни предложения за промяна в управлението на държавата. Именно част от тези предложения предизвикаха интерес по време на разговора във Варна.

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Сред водещите послания на срещата беше необходимостта от промяна в разпределението на публичните средства. Симеонов защити идеята част от данъчните приходи, включително от корпоративния данък, да остават в общините, където се осъществява икономическата дейност. По думите му това би позволило по-ефективно планиране на инвестициите, подобряване на инфраструктурата и обществените услуги, както и по-голяма самостоятелност на местната власт. Той разкритикува съществуващия модел, при който общините често зависят от решенията на централната власт за финансиране на своите приоритети.

България да планира 50 години напред, а не от избори до избори

Друг съществен акцент от срещата беше предложението за изработване на дългосрочна национална доктрина, която да очертае развитието на България през следващите пет десетилетия. Според Симеонов държавата се нуждае от стратегическа последователност, която да не зависи от смяната на правителства и парламентарни мнозинства.

„Ние вече 35–36 години се въртим на едно и също място. Живеем от избори до избори, живеем от бюджет до бюджет. Нека не се заблуждаваме – понякога отиваме да гласуваме срещу нещо и получаваме нещо, което е два пъти по-страшно. Докога ще бъде така? Докато всички ние не осмислим, че без дългосрочна програма, без национална доктрина, която да ни даде хоризонт 50 години напред, няма как да излезем от този омагьосан кръг. Трябва да знаем какво правим, защо го правим и накъде искаме да върви България“, заяви Ивайло Симеонов.

Кандидатът отправи и критики към партийните зависимости и начина, по който функционират институциите. По думите му президентството не бива да бъде затворено в рамките на политически интереси, а трябва да бъде отворена трибуна за гражданите и място, от което да се поставят неудобните въпроси.

„Не ни вярвайте на обещания – проверете какво сме направили“

Може би най-запомнящото се послание от срещата дойде в края на изложението на Симеонов. „Ако от всички други кандидати може да чуете „Повярвайте ни“, при нас ще чуете „Проверете ни“. Това, което сме направили, е това, което можем. А не обещания в бъдеще време какво ще се случи“, заяви той. Именно тази заявка за оценка на реално свършената работа, а не само на предизборните намерения, се очертава като отличителен елемент от кампанията на двамата кандидати.

Предложенията за промени в управлението, включително изборността на областните управители и преразпределението на данъчните приходи, биха изисквали законодателни, а в определени случаи и конституционни решения, които не са в едноличните правомощия на президента. Те обаче очертават посоката на обществения дебат, който Симеонов и Стойчев заявяват намерение да водят.

Срещата във Варна показа кандидатпрезидентска двойка, която търси разпознаваемост чрез конкретни управленски предложения, професионален опит и пряк разговор с гражданите.

Кои са двамата кандидати, които предлагат различен подход?

Ивайло Симеонов не идва от традиционната национална партийна йерархия. Той е инженер, университетски преподавател и кмет на община Елин Пелин с три последователни мандата. През 2023 г. печели изборите още на първия тур с 57,73% от гласовете.

Сред най-разпознаваемите политики на управляваната от него община е програмата за подкрепа на младите семейства, която предвижда финансови стимули при раждане на деца, включително до 10 000 евро за трето и всяко следващо дете при изпълнение на определени критерии.

Неговият партньор проф. д-р Косьо Стойчев е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специалист по икономическа география, регионално развитие и териториално планиране. Във Варна той постави акцент върху необходимостта от нов икономически баланс между Северна и Южна България.

Съчетанието между практически управленски опит и научна експертиза е основен елемент в представянето на кандидатпрезидентската двойка.

Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев участват в президентските избори с номер 9 в бюлетината.

Повече информация за кандидатите и техните позиции: https://ivaylosimeonov.bg/

Пресцентър на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вицепрезидент Косьо Стойчев

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