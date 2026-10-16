Петима души от Шумен са задържани, а при обиски и претърсвания на жилища са иззети различни по вид наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Касае се за два отделни случая.

В 16,35 часа в района на автогарата в Шумен, след получена оперативна информация, служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ извършили проверка на 25-годишен мъж. При личния обиск у него били открити и иззети около 35 грама бяло вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин, както и около 340 грама суха зелена тревна маса, реагирала на марихуана.

В хода на последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от мъжа жилище на ул. „Лозенград“ в Шумен, била установенa непълнолетна 16-годишна шуменка. По данни на разследващите тя направила опит да унищожи и заличи веществени доказателства. Криминалистите обаче намерили и иззели още около 15 грама суха зелена тревна маса - марихуана.

При втория случай около 19,45 часа след получена оперативна информация криминалистите предприели действия в района на жилищна кооперация на ул. „Панайот Волов“. Пред входа на сградата били установени и трима мъже - на 39, 40 и 36 години. В единия от тях намерили около 1 грам бяло прахообразно вещество, за което той заявил, че е кокаин. При проверката във втория били открити около 1 грам „чай за пушене“.

Малко по-късно в апартамент, обитаван от 39-годишния мъж, били намерени и иззети около 20 грама бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест реагирало на кокаин, както и около 20 грама зелено-кафява тревиста маса, реагирала на синтетичен канабиноид. При претърсване на постоянния му адрес били открити и иззети още около 1 грам „чай за пушене“.

Петимата са задържани за срок до 24 часа в РУ – Шумен. По двата случая са образувани досъдебни производства, действията по които продължават под надзора на компетентната прокуратура, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ