Твърдение, че 24-годишно момиче е било изнасилено в посолството ни в Берлин се появи онлайн. Във Facebook профила си от сдружение БОЕЦ пишат, че българското правителство и Външно министерство прикриват случая. Според тях извършителят е служител на посолството с дипломатически паспорт, като в същото време е и клисар в българската църква в Берлин.

"Митрополит Антоний издава забрана за семейството на изнасиленото момиче да влизат в църквата и да се черкуват, като миряни и български граждани, защото са сигнализирали полицията и са огласили случая. Според БПЦ изнасиленото момиче е опозорило посолството и църквата като е сигнализирала немската полиция. Трябвало е да си мълчи", добавят от БОЕЦ.

Германските власти проверяват дали жена е била изнасилена от български дипломат, съобщават от NOVA.

По повод случая от Берлин от българското Министерство на външните работи излязоха с официална позиция. От ведомството посочват, че са в пряк контакт с Федералното министерство на външните работи на Германия. Българската страна оказва необходимото съдействие в рамките на разследването.

Служителят сам е декларирал, че се отказва от функционалния си имунитет, което официално е потвърдено и от МВнР. Засега от ведомството няма да изнасят повече информация, за да не възпрепятстват производството.

От Западно- и Средноевропейската митрополия също реагираха

Оттам посочват, че не разполагат с официално потвърдена информация от компетентните германски органи - германския съд, която да установява извършено изнасилване.

"Поради това намираме за недопустимо подобно тежко обвинение да бъде представяно публично като безспорно доказан факт. Разбираме сериозността на всяко твърдение за посегателство срещу личността и подчертаваме, че всяко подобно съобщение следва да бъде проверено от компетентните органи. Същевременно никой няма право да подменя установяването на истината с публични присъди, внушения и категорични квалификации, които могат да нанесат непоправими вреди върху човешкото достойнство и доброто име", се посочва в позицията.

От Западно- и Средноевропейската митрополия твърдят, че съществуват данни за предхождащ финансов спор между Иван Костов и момичето, отправило обвиненията. Според тях по налични документи - банкови преводи, момичето дължи на Иван Костов сумата от 5000 евро. В този контекст са възникнали и съмнения за евентуален опит за изнудване, които следва да бъдат проверени по надлежния ред.

"Тези обстоятелства не бива да бъдат премълчавани, когато се представя случаят пред обществеността, но и те следва да бъдат оценявани въз основа на доказателства. Особено обезпокоително е, че архимандрит Никанор Мишков разпространява категорични твърдения за тежко престъпление и ги използва в полемика с други лица и медии. Подобен подход поражда основателни въпроси относно отговорността, с която публичните личности боравят с непотвърдена информация", гласи позицията, в която се отправя и призив за сдържаност, отговорност и уважение към закона. "Настояваме случаят да не бъде използван за уронване на авторитета на Българската православна църква и на нейната община в Берлин, преди да са изяснени всички относими обстоятелства. Нашата позиция е принципна. Всяко действително престъпление трябва да бъде разследвано, всяка жертва има право на защита, а всеки обвинен има право на справедлив процес и презумпция за невиновност. Правдата не се установява чрез гръмки обвинения, а чрез факти, доказателства и законност."

Архимандрит Никанор Мишков, чеито име беше намесено в случая, отправи остра критика към твърденията, разпространени от Западно- и Средноевропейската митрополия. Той отрича да е правил никакви публични изявления относно предполагаемо престъпление на църковнослужител срещу 24-годишна българска студентка в Берлин.

"Разпространяваното в медиите мое изказване от вчерашен митинг, на който се озовах случайно, е всъщност реакцията ми на публично съобщена информация от Георги Георгиев от сдружение БОЕЦ - България Обединена с Една Цел. Отхвърлям всякакви опити да ми се приписва вина, каквато нямам - а именно, че аз съм дал гласност на този печален случай от 28 юли т.г. Мотивът ми да взема думата и да говоря веднага след Георги Георгиев е свързан изцяло с нуждата да се защитят Божието име и Православната вяра от съблазънта, възникнала у множеството хора в резултат от огласените публично факти. Нищо повече", написа архимандрит Никанор Мишков във Facebook.

Днес.бг