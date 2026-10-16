Кремъл изрази "пълно съгласие" с критиката на президента на САЩ Доналд Тръмп към украинския президент Володимир Зеленски относно застоя в мирните усилия.

"Фактът, че Зеленски не иска да поеме отговорност и да започне процес на мирно уреждане, е недвусмислен“, заяви говорителят Дмитрий Песков пред репортери по време на ежедневния брифинг.

"В това отношение напълно споделяме гледната точка на президента Тръмп“, каза Песков, цитиран от руските медии.

Тръмп отправи остри критики към Зеленски в интервю за медията Newsmax, като изрази мнение, че Русия и Украйна в крайна сметка ще постигнат прекратяване на огъня, след като украинският лидер се оттегли от поста си.

"Той не иска да постигне споразумение. Казва, че иска, но всъщност не иска“, заяви Тръмп по адрес на Зеленски и конфликта, който продължава вече повече от четири години и половина.

Тръмп отбеляза, че и руският президент Владимир Путин, и Зеленски биха искали войната да приключи, "но според мен със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин“.

The Moscow Times припомня, че Путин продължава да настоява Украйна да отстъпи пълен контрол над Донецка област като предварително условие за каквото и да е споразумение за прекратяване на огъня – условие, което Киев многократно е отхвърлял.

Източници, близки до Кремъл, заявиха пред Bloomberg миналия месец, че Путин очаква руските сили да установят пълен контрол над Донецка област до края на февруари 2027 г.

На среща на върха в Брюксел днес европейските лидери се противопоставиха на задълбочаващия се разрив между Вашингтон и Киев, като предложиха безусловна подкрепа на Зеленски с наближаването на зимата.

Въпреки публичната си подкрепа, според информация, европейски представители планират в частни разговори да призоват Зеленски да смекчи публичните си критики към Тръмп.

Днес.бг