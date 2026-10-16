Баскетболният тим на „Шумен“ спечели с 87:84 срещата с „Ботев“ Враца в Националната баскетболна лига. Двубоят бе от 2 кръг на елитното първенство и се игра в „Арена Шумен“.

За шуменци това е първи успех в лигата, след като в първия си мач загубиха от „Миньор“ в Перник.

Победата в мача с „Ботев“ донесе Владислав Сттанев с тройка 45 секунди преди края на редовното време. Шуменци имаха двуцифрен аванс в началото на срещата, но допуснаха гостите от Враца да изравнят и да вкарат интрига до последните секунди.

„Шумен“ поведе с 18:1 в средата на първата четвърт, а в края й имаше аванс от 8 точки – 27:15. През втората четвърт „Ботев“ намали още разликата и я направи до 3 точки – 37:34. Зауди Джаксън бе точен за „Шумен“ при атака и при наказателни удари и на полувремето домакините направиха резултата 44:38.

След почивката „Ботев“ притисна шуменския състав и отново намали разликата до 3 точки – 47:44. Точни стрелби на Майк Адеунми, Костадин Лазаров и Зауди Джаксън за кратко внесоха спокойствие за 55:46. „Ботев“ отново намали разликата, а 15 секунди преди края на третата четвърт стигна до равенство – 63:63. Две точни попадения от наказателни удари на Джаксън даде преднина от две точки на „Шумен“ преди заключителната част – 65:63.

Тройка на Фриймън девет секунди след подновяването на играта донесе обрат на „Ботев“ в мача – 65:66. „Шумен“ не позволи на съперника да задържи преднината си и отново поведе в резултата.

Минута преди края на частта „Ботев“ се доближи на точка – 84:83. След неуспешни стрелби и на двата тима, Влади Станев отбеляза от зоната за три точки и „Шумен“ поведе с 87:83. За „Ботев“ Дейвид Хоутън вкара само един от отсъдените му наказателни удари за 87:84, а опитът за тройка на марк Воденичарски бе неуспешен и „Шумен“ спечели.

Зауди Джаксън вкара 36 точки за „Шумен“, капитанът Костадин Лазаров вкара 17 т. И записа 9 борби. Владислав Станев завърши с 9 борби и 13 точки, като от четирите си опита от зоната на тройката вкара три пъти.

За «ботев“ Марк Фриймън се отчете с 23 точки, Дейвид Хоутън - с 20, Марк Воденичарски – с 10.

В следващия кръг „Шумен“ гостува на „Левски“ в София.

Утре, неделя 18 октомври първи мач от А група ще изиграе вторият отбор на „Шумен“. Тимът е домакин на „Вълци“ Разград в „Арена Шумен“ от 18,00 часа.

ШУМ.БГ