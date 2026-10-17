Доналд Тръмп е уволнил Кейти Захария като прессекретар, с което сложи край на бурния ѝ едноседмичен мандат като говорител на Белия дом, съобщи Си Ен Ен, като се позова на съветници на американския президент.

По-рано Тръмп заяви пред репортери, че е помолил Закария да преразгледа ролята си, след като я назначи миналата събота. "Честно казано, ако бях на твое място, щях да премисля", заяви Тръмп пред Закария тази сутрин.

Той каза, че ще говорят, когато се върне в Белия дом и че ще остави решението на нея, но не звучеше особено окуражаващо: "Кейти, имаш ли нужда от това? Не мисля, че имаш нужда от това."

Вчера Закария призна, че не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния на фона на нарастващите въпроси около правото ѝ да упражнява адвокатска професия.

В необичайно критично интервю вчера водещият на телевизия "Фокс Нюз" Шон Ханити попита Закария дали е издържала изпита. Тя отговори отрицателно, а след допълнителни въпроси призна, че не се е явявала повторно.

Ханити е смятан за един от най-близките и влиятелни съюзници на американския президент Доналд Тръмп. В предаването си по "Фокс Нюз" той редовно представя политиките и действията на Тръмп в положителна светлина.

Тонът на интервюто му със Закария обаче бе различен. Наред с други въпроси Ханити я попита за медийни публикации, според които тя се е представяла като адвокат в около 15 публикации в социалните мрежи, въпреки че няма доказателства, че притежава право да упражнява адвокатска професия. Той също така я попита защо просто не е признала, че не е издържала изпита.

Закария се опита да омаловажи случая, като обясни, че вече е знаела, че ще живее в Китай, поради което резултатът от изпита нямал значение.

"Вече се бях записала за изпита и през лятото знаех, че ще живея в Китай. Резултатът от изпита нямаше значение, а се явих, защото не исках да бъде отбелязано, че съм се отказала", заяви тя.

Закария има диплома по право от университета "Пепърдайн" и преди това е работила за известна адвокатска кантора в Китай. В автобиографията си тя е посочила също, че е била главен юрисконсулт на консервативна организация в Калифорния.

Критици и някои правни експерти поставиха под въпрос многократното използване от нейна страна на определението "адвокат", като изтъкват, че няма доказателства тя някога да е получавала право да упражнява адвокатска професия в САЩ.

На първия си и единствен брифинг в Белия дом Закария се появи само за 14 минути и отговори на въпроси от едва три медии, преди да каже на журналистите, че могат да зададат въпросите си на президента на Южната морава на Белия дом, докато той се подготвяше да замине на предизборна обиколка.

Новата говорителка на Белия дом забърка още един скандал, като заяви в интервю, че когато е живяла в Китай в началото на предишното десетилетие, там не е имало "нормални тоалетни".

"Всички ни казваха, че Хилари Клинтън ще спечели, че златният век на Америка, дните на нейната слава, са отминали и че Китай ще поеме водещата роля. Спомням си го съвсем ясно. Току-що се бях върнала от Китай и си помислих: "Как е възможно Китай да бъде следващата доминираща сила? Те дори нямат нормални тоалетни!", заяви Закария пред консервативния коментатор Джак Пособец.

Пекин покани говорителката на посещение в Китай, след като тя направи пренебрежителния коментар.

"Тя е добре дошла да посещава Китай по-често, когато има такава възможност", заяви с широка усмивка говорителката на китайското външно министерство Мао Нин в отговор на журналистически въпрос.

Дир.бг