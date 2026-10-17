Руският президент Владимир Путин заяви днес, че по границата с Украйна се създава "зона сигурност", която няма да подлежи на обсъждане в хода на каквито и да било бъдещи преговори с Киев, съобщиха от Кремъл в изявление.

Облечен във военна униформа, по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски Путин заяви, че руските сили все още не са превзели в Украйна малко над 10% от територията на източната Донецка област и 16,5% от съседната Запорожка област.

"Като цяло констатирам, че динамиката на действията на нашите подразделения е положителна - каза Путин - Офанзивата на формированията и военните подразделения се води по цялата фронтова линия и темпото на настъплението значително се ускори".

По време на събитието началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов обяви, че в хода на сраженията в Донецка област са били превзети още две селища - Алексеево-Дружковка и Добропиля. АФП посочва, че не е в състояние да провери тези данни чрез независими източници. Алексеево-Дружковка се намира на около петнадесет километра южно от Краматорск, един от последните укрепени украински градове в областта.

"Разбира се, една от главните цели остава освобождението на цяла Донецка народна република (украинската Донецка област, окупирана от Русия, бел. АФП)", подчерта Путин.

От Министерството на отбраната на Руската федерация междувременно заявиха, че въоръжените сили на страната са превзели вчера селата Варваровка и Николаевка в Харковска област, които се намират близо до границата с Русия.

През последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна, се посочва в комюникето.

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но иска да установи там буферна зона, както твърди, в отговор на действията на Киев, и редовно обявява, че е превзела погранични села, отбелязва "Ройтерс", цитирана от БТА.

Москва постави като условие за сключване на евентуално примирие оттеглянето на украинските войски от Донецка област, което Киев отхвърля, като изтъква, че такова действие би означавало капитулация и би направило страната уязвима от нови руски атаки.

Според военни анализатори двете армии неутрализират взаимно операциите си по протежение на обширна фронтова линия, която се характеризира с наличието на така наречената "зона на смъртта" с дълбочина от няколко километра, където атаките с дронове затрудняват всяко движение на войниците.

През последните няколко седмици украинската армия си отвоюва територия в Донецка област благодарение на контраофанзива с кодово име "Вивалди", която имаше за цел да изтласка руските войски на североизток от ключовите градове Славянск и Краматорск, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Дир.бг