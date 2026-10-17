24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович ще вземе участие в ATP турнира по тенис в Базел, съобщиха организаторите.

39-годишният сърбин получи специална покана от организаторите на турнира. Това ще бъде първото му участие в Базел от 15 години. Надпреварата е една от любимите на Роджър Федерер - както защото е в родния град на Маестрото, така и защото швейцарската легенда има 10 титли в нея.

Джокович е участвал в турнира преди това три пъти, като печели титлата през 2009-а, на следващата година губи финала, а през 2011-а отпада в полуфиналите.

Джокович спечели титлата в Пекин на 6 октомври след победа на финала срещу австралиеца Алекс де Минор, но след това отпадна рано в Шанхай.

Турнирът от ATP 500 в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.

Дир.бг