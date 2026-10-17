Европейският съвет потвърждава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в Черно море, се казва заключение след срещата на върха на ЕС в Брюксел.
"Като взема на прицел селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове, като блокира морските пътища и унищожава съоръжения за съхранение на зърно, Русия отново превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност, по-специално в Африка, Азия и Близкия изток", пише в документа, публикуван след края на сбирката тази вечер.
"Нападенията срещу гражданското корабоплаване, търговските и товарните кораби - включително плавателни съдове, плаващи под флага на държави членки, като например неотдавнашните атаки в изключителните икономически зони на България и Румъния в Черно море - са неприемливи и представляват сериозно нарушение на международното и морското право, включително на Конвенцията на ООН по морско право", се казва още в позицията на лидерите на държавите от ЕС.
За да се избегне по-нататъшно влошаване на ситуацията, Европейският съвет призовава за незабавно възстановяване на безопасното преминаване за всички граждански, търговски и товарни плавателни съдове в Черно море.
Съветът също така припомня значението на мерките, насочени към по-нататъшно укрепване на "коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна, които са от жизненоважно значение за устойчивия износ на зърно.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Може и да са руснаците. Може и да не са руснаците. И какво, ако са? И какво, ако не са?
Анонимен
Ако са руснаците, лошо. Ако не са руснаците, три пъти по-лошо. Ама ако руснаците отричат, значи не са руснаците. Ама на руснаците не може да се вярва, значи са руснаците. Что здесь непонятного?
Анонимен
Как какво,"са" или "не са",на тия"високо стратегически"форуми се указва посоката на изплюване,нищо,че вятъра често духа насреща и става малко,уж нататък,пък то отгоре ни!
Анонимен
Руснаците бият по кораби с оръжие, не по празни трошки. А заради украинските (като изпълнители) удари по всякакви кораби в Черно море е спрял и износът на зърно от Русия. Решението на РФ за зърното е масова преработка (която преполага друг тип съхранение).