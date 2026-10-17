Домове бяха унищожени снощи от горски пожари в американския щат Калифорния, където силни ветрове вещаят бързо разпространение на пламъците и оставят хиляди домакинства без ток, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

За да предотвратят нови огнища на пожари, енергийни компании прекъснаха енергопреноса по някои електропроводи в южната част на щата Калифорния.

Хиляди са и евакуираните жители, отбелязва АП.

Близо 200 хектара бяха изпепелени южно от мегаполиса Лос Анджелис, информира противопожарната служба на окръг Ориндж, съобщава АФП.

Кадри показват пламъци, издигащи се от вили и околни хълмове. В акцията по гасенето на огъня се включиха и хеликоптери.

При температури, достигащи 38 градуса по Целзий, Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за "голяма опасност от мащабни и бързо разпространяващи се горски пожари" около Лос Анджелис.

Пожарникарите се борят с пламъци и в района на Малибу, както и близо до военна база.

Дир.бг