На 62-годишна възраст след дълго боледуване почина Юрий Васев - треньорът на вицешампиона в родния футбол ЦСКА 1948.

Васев на практика не бе треньор на отбора, но пък бе вписан като такъв заради притежавания от него необходим лиценз, какъвто Огнян Младенов няма.

Освен това Юрий Васев бе вписван като треньор, когато начело на отбора бяха Атанас Рибарски и Николай Панайотов, които също не притежаваха необходимия лиценз.

Тъжната новина съобщи клубът чрез официалната си страница, като написа:

"С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА.

Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора.

Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент.

Поклон пред паметта му!"

Дир.бг