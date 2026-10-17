Президентът на САЩ Доналд Тръмп разказа на свои привърженици за предполагаемия си опит да "кръсти океан свое име" и за отказа на технологичния гигант "Гугъл" (Google) да приеме тази идея, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорейки на предизборен митинг в щата Джорджия, Тръмп заяви, че е предложил на представители на технологичната компания Атлантическият или Тихият океан да бъде преименуван на "Океан Тръмп". Според американският президент те отговорили възмутено: "Стига! Достатъчно! Няма да правим повече нищо."

Тръмп вече преименува Мексиканския залив на "Американския залив" с президентски указ през 2025 г., а през август тази и езерото Онтарио на канадската граница, което преименува на "Езерото Америка". Платформата "Гугъл Мапс" прие и двете промени за потребителите си в САЩ.

Тръмп каза на поддръжниците си, че е изпратил на "Гугъл" карта с надпис "Океан Тръмп", но представителите на компанията отхвърлили идеята му.

"Господине, вижте, добре, това не можем да го направим. Океаните са нещо различно. Океаните обхващат много, много държави. Не може да го направим", заяви Тръмп, цитирайки думите им.

Тръмп заяви, че - този път - просто се е шегувал, но добави, че това не е най-лошата идея, която някога му е хрумвала.

Засега няма коментар от страна на "Гугъл" по темата.

Тръмп неведнъж е намеквал, че би искал да преименува някой океан. Той също така лансира идеята да преименува Ормузкия проток на "Протока Тръмп", очевидно в опит да провокира Иран, с когото САЩ водят война, отбелязва ДПА.

Дир.бг