Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба.

Той бе избран на днешното извънредно Общо събрание на федерацията, което Софийският градски съд насрочи.

По време на Общото събрание Станка Златева бе освободена от поста си, като от своите длъжности бяха освободени и всички членове на Управителния съвет.

След това бе назначен нов Управителен съвет, а за негов председател бе определен Тодор Ангелов, човекът, който още преди няколко седмици опозицията в борбата избра за своя кандидат.

Събранието, на което присъства и наблюдател от Комисията по етика към световната федерация по борба - французинът Жан-Мишел Брюн, не премина без скандали.

Преди гласуването на точките от дневния ред част от клубовете, подкрепящи Станка Златева напуснаха в знак на протест и поискаха ново събрание, но заради наличието на нужен кворум, настоящото събрание продължи по план.

Станка Златева взе думата с встъпителна реч, в която заяви:

"Изпълнила съм всички ангажименти, които съм поела. Раздадох се малко повече на целите бойкоти, които има навсякъде. Мисля, че се справихме. Постарахме се клубовете да имат по-голямо финансиране. Мисля, че сте доволни или не сте? Не сте? Кой не е?

Тук изборът ще е искаме ли българска борба или друга борба. Искаме ли нашата борба, нашите клубове? Аз изядох много бой, но не предадох никой за това, за което съм тръгнала. Надявам се да бъдете мъжки, защото в този мъжки спорт аз видях лицемерие и предателства! И утре да ме гледате в очите всички".

Станка Златева предложи за председател на събранието Кирил Вътев, докато Гриша Ганчев предложи Белчо Горанов, определен от самата Златева за "Троянски кон".

Горанов бе избран с 88 гласа, след което последва дълга пауза от час и половина, а след нея дойдоха и скандалите.

След почивката Белчо Горанов обяви, че има неточности при регистрирането на представителите на клубовете за Общото събрание (подписи на грешни места в списъците, липсващи представители на клубове). Въпреки това, Белчо Горанов обяви, че има кворум от 112 клуба на Общото събрание и взетите до момента решения са легитимни и законни.

Станка Златева, нейният екип и подкрепящите я клубове не бяха съгласни с това и напуснаха събранието.

Макар и да не го направиха официално от трибуната, част от напускащите подвикваха, че събранието е нелегитимно и призоваха за ново такова.

След справка с юристите Белчо Горанов обяви, че има кворум и всяко решение на днешното Общо събрание ще бъде легитимно, заради което всичко продължи по дневния ред.

Първа точка бе освобождаване членовете на Управителния съвет на федерацията, което се случи с 93 гласа "за" и 0 "против".

След това бе избран нов Управителен съвет в състав Тодор Ангелов, Рахма Софиади, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Станчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски, Станислав Трендафилов

В точка три дойде моментът, в който от длъжността си бе освободена Станка Златева, а след това за председател на новия Управителен съвет бе избран Тодор Ангелов.

Така след месеци на скандали и раздор в борбата, Станка Златева вече не заема президентския пост, а федерацията продължава работа с нов Управителен съвет и нов негов председател в лицето на Тодор Ангелов.

"Това е голяма отговорност. С всички възможни средства, ще вървим напред и ще успеем. Иска се време. Ще инвестираме в младите. За да има повече българи, трябва да залагаме на децата. Благодаря ви! Благодаря на г-н Ганчев и г-н Йорданов, че застанахте зад мен", бяха първите думи на новият председател.

Дир.бг