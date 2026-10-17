„Шумен“ записа успех при гостуването си в Българене на „Левски“. Шуменци, водено в този мач от Никола Карастоянов, спечелиха с 35:32 и се поздравиха с първа победа в А група този сезон.

Срещата, която бе от 4 кръг на елита, бе равностойна, като шуменци имаха лек превес в по-голямата част от играта.

През първото полувреме „Шумен“ поддържаше аванс от гол, но на няколко пъти „Левски“ изравняваше резултата. При 14:14 Андрей Жечев вкара от дузпа, след което „Шумен“ дръпна с два гола. Тази разлика се задържа до края на полувремето, когато бе свирена дузпа за „Левски“ и на почивката резултатът бе 20:19 за „Шумен“.

Второто полувреме почти повтори развоя на играта от първата част. „Шумен“ водеше през повечето време с до два гола разлика.

Три минути преди края на мача „Левски“ изравни – 32:32. „Шумен“ обаче показа, че иска повече победата и може да я постигне. С два поредни гола на Джошкун Якубов шуменци поведоха с 34:32. При ответната атака на „Левски“ Жечев пресече пас, подаде на Деян Малчев, който излезе сам срещу вратаря на „Левски“ и вкара за крайното 35:32.

ШУМ.БГ