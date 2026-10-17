Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението на американския си колега Доналд Тръмп да освободи вчера Русия от редица санкции, планирани да влязат в сила след няколко дни, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Една пауза в санкциите на САЩ, облекчаване на натиска върху агресора, финансови награди за (руския президент Владимир) Путин - всичко това само го насърчава да продължи да атакува", каза Зеленски в социалните мрежи, призовавайки съюзниците на Украйна да продължат натиска върху Русия.

По-рано днес специалният пратеник на Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев приветства решението на Тръмп като "наистина исторически момент".

Зеленски междувременно обвини Русия, че иска да предизвика "пълно спиране на тока в Украйна, точно преди зимата".

Москва "се опитва да остави милиони (украинци) без електроенергия и отопление", предупреди той, цитиран от АФП, след "масирана атака" срещу електроенергийната мрежа на страната.

По данни на украинския президент Русия е взела на прицел през изминалата нощ повече от 15 енергийни обекта в западната и централната част на страната, съобщи Ройтерс.

"Русия разшири кампанията си срещу енергийната система и се опитва да изчерпи резервите на Украйна и да намали ремонтния ѝ капацитет възможно най-много", написа той в Телеграм.

На този фон противовъздушната отбрана на Русия е свалила през изминалата нощ над 600 украински дрона, обяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

В изявлението пише, че от 20:00 ч. вчера до 8:00 ч. днес (и българско време) са били прехванати и унищожени 610 безпилотни летателни апарата над редица руски области, окупирания Крим и акваторията на Черно море, добавя БТА.

Двама души са пострадали в град Брянск при падането на отломки от дрон върху покрива на пететажна жилищна сграда, съобщи в платформата Макс губернаторът на граничещата с Украйна едноименна руска област Егор Ковалчук. Той добави, че през последното денонощие над региона са били свалени 147 безпилотни летателни апарата.

Жена е била убита, а мъж - ранен, при украински атаки с дрон в Белгородска област, съобщиха в Макс от оперативния щат в този руски регион, който също граничи с Украйна.

Жена е пострадала при аналогично нападение в Курска област. Тя е получила увреждания на слуха и травма на главата при нападението срещу захарен завод, написа в Макс губернаторът на този руски пограничен регион Александър Хинщайн.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че през изминалата седмица са били унищожени 534 дрона, летящи към руската столица.

Няколко руски летища са затворени заради заплаха от безпилотни летателни апарати.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ близо 300 руски дрона, както и четири крилати ракети "Калибър", обявиха, от своя страна, Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от Укринформ.

В изявлението, публикувано в Телеграм, пише, че от 18:00 ч. вчера до 8:00 ч. днес (и българско време) са били свалени 289 от общо 332-та безпилотни летателни апарата, изпратени от Русия.

Попадения са били регистрирани на 22 места, а отломки от свалени цели са паднали на три места.

Нападението продължава, като няколко руски дрона все още се намират в украинското въздушно пространство, предупредиха ВВС.

Виницка област е била подложена на една от най-интензивните атаки от началото на войната преди близо четири години и осем месеца, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Наталия Заболотна.

Тя съобщи във Фейсбук за шестима пострадали и щети по критична и гражданска инфраструктура.

По данни на нейната администрация над Виницка област са били свалени 24 дрона.

Този украински регион в централната част на страната се намира на стотици километри от фронтовата линия.

Русия и Украйна се атакуват с дронове на практика всяка нощ. Тези нападения редовно причиняват жертви, предимно цивилни.

Дир.бг