Намиращият се на последното място във Висшата лига тим на Черно море не допусна сензация в 16-финалния си мач от турнира за Купата на България.

"Моряците" спечелиха с 3:0 срещу Марек на "Бончук" в Дупница, с което доста по-лесно от очакваното продължиха напред в турнира.

С оглед трудностите, които Черно море изпитва в първенството се очакваше, че Марек може да направи следобеда за варненци много труден, но и представянето на домакините бе далеч от очакваното.

Черно море поведе още в 18-ата минута чрез Идрис Буна, а Марек все пак имаше своя шанс да изравни малко преди почивката, но тогава гредата спря домакините.

През втората част Черно море показа по-сериозната си индивидуална класа като представител на елита и успя с нови два гола да подпечата своя успех.

За 2:0 вкара младежкият национал Георги Лазаров, а крайния резултат оформи младият Георги Венциславов с дебютния си гол в мъжкия професионален футбол.

Първата сензация в турнира дойде от Горна Оряховица, където местният Локомотив елиминира елитният Септември (София) след победа с 2:1 в продълженията.

Така Септември е първият отбор от елитната ни дивизия, който напуска турнира.

Макар гостите от София да поведоха още в началото на мача, Локомотив изравни в 86-ата минута, с което прати мача в продължения, а пет минути след тяхното начало вкара за 2:1.

В останалите двойки по това време фаворитите взеха своето.

Академик (Свищов) - Славия 0:3

Рилски спортист - Дунав (Русе) 2:3

Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик) 1:4

Дир.бг