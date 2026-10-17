Намиращият се на последното място във Висшата лига тим на Черно море не допусна сензация в 16-финалния си мач от турнира за Купата на България.
"Моряците" спечелиха с 3:0 срещу Марек на "Бончук" в Дупница, с което доста по-лесно от очакваното продължиха напред в турнира.
С оглед трудностите, които Черно море изпитва в първенството се очакваше, че Марек може да направи следобеда за варненци много труден, но и представянето на домакините бе далеч от очакваното.
Черно море поведе още в 18-ата минута чрез Идрис Буна, а Марек все пак имаше своя шанс да изравни малко преди почивката, но тогава гредата спря домакините.
През втората част Черно море показа по-сериозната си индивидуална класа като представител на елита и успя с нови два гола да подпечата своя успех.
За 2:0 вкара младежкият национал Георги Лазаров, а крайния резултат оформи младият Георги Венциславов с дебютния си гол в мъжкия професионален футбол.
Първата сензация в турнира дойде от Горна Оряховица, където местният Локомотив елиминира елитният Септември (София) след победа с 2:1 в продълженията.
Така Септември е първият отбор от елитната ни дивизия, който напуска турнира.
Макар гостите от София да поведоха още в началото на мача, Локомотив изравни в 86-ата минута, с което прати мача в продължения, а пет минути след тяхното начало вкара за 2:1.
В останалите двойки по това време фаворитите взеха своето.
Академик (Свищов) - Славия 0:3
Рилски спортист - Дунав (Русе) 2:3
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик) 1:4
Дир.бг
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