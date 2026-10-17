Шуменският отбор спечели първото място в XIII издание на турнира по карате шинкиокушин за купата на Ученическата спортна школа (УСШ) „Хан Крум“. Надпреварата се проведе в зала „Арена Шумен“ и събра над 260 състезатели от близо 20 населени места от България и Молдова.



Това беше най-мащабното издание на турнира досега. На три татамита момчета и момичета във възрастовите групи до 8, 10, 12 и 14 години изиграха над 150 срещи, за да определят призьорите.



В отборното класиране след шуменския тим се наредиха състезателите от Раднево, а третото място зае отборът на Несебър. Всички призьори получиха купи и медали.



Бяха връчени и отличия за най-технични състезатели във всяка възрастова група.

При 8-годишните наградите получиха Петко Дойнов от Ловеч и Мария Георгиева от Хасково. При 10-годишните отличените бяха Савели Ворников от Молдова и Виктория Русенова от Пазарджик.



Дария Стамова от Пловдив и Атанас Тодоров от Ловеч бяха определени за най-технични при 12-годишните. При 14-годишните отличията получиха Йоан Иванов от Раднево и Милена Цанкова от село Рогош.



Специалният приз в памет на дългогодишния директор на УСШ „Хан Крум“ Валентин Савчев, инициатор за създаването на турнира, беше присъден на Петко Дойнов.

ШУМ.БГ