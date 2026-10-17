Масови протести срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги обхванаха Франция и прераснаха в сблъсъци между демонстранти и полицията в редица градове. Органите на реда използваха сълзотворен газ и палки, за да разпръснат протестиращи в Париж, Лион и Страсбург, съобщи френското Министерство на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Над 500 000 души взеха участие в протестите и шествията, организирани днес, съобщи най-големият синдикат във Франция, Общата конфедерация на труда (CGT), цитиран от Франс прес. Профсъюзът призова правителството да "спре репресиите", след сблъсъците между демонстранти и полиция. "Правителството трябва да спре репресиите и незабавно да отговори на социалните искания", заяви синдикатът в коментар за АФП. Синдикатът приветства "новия голям ден на мобилизация, най-големия от началото на новата учебна година с 1750 демонстрации из цяла Франция и над 500 000 участници" към 17 ч. местно време (18 ч. българско).

Напрежението ескалира още в първите часове на националния протестен ден, когато хиляди хора излязоха по улиците с искания за мерки срещу поскъпването на живота и подобряване на обществените услуги.

По данни на вътрешното министерство до обяд в страната са регистрирани 140 демонстрации с общо 32 800 участници. Най-малко 166 души са арестувани в цяла Франция, като около 100 от задържаните са в Париж, основно за притежание на оръжия и други забранени предмети.

Очакванията на властите бяха до края на деня в протестите да се включат около 170 000 души, между 30 000 и 60 000 от които само във френската столица.

Палеж в Лион, опити за грабежи в Марсилия

Протестиращи успяха да нахлуят в кметството на северния френски град Лил и извършиха вандалски действия в няколко помещения, преди да напуснат сградата, предаде Франс прес. Полицията за борба с безредиците потвърди, че протестиращите са напуснали сградата, няколко минути, след пробива си.

Офис на туристическа компания в града също бе подпален по време на протестите, съобщи френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве, цитирана от Ройтерс.

Часове по-рано протестиращи в южния град Марсилия също успяха да нахлуят в кметството на града, преди да бъдат изведени със сила от полицията.

В града демонстранти направиха опит да нахлуят и в полицейско управление, а властите съобщиха и за опити за разграбване на магазини.

Междувременно ръката на протестиращ бе откъсната в Сент Етиен, Централна Франция, от хвърлена от полицията граната за овладяване на тълпи, съобщи запознат със случая пред АФП. Не е ясно дали става дума за зашеметяваща граната, или за граната със сълзотворен газ. Това е втори подобен случай в рамките на дни, отбелязва АФП. На 5 октомври 15-годишен ученик загуби лявата си ръка при взрив на зашеметяваща граната пред училището си в Ланс, което беше окупирано от протестиращи ученици.

Според Министерството на вътрешните работи целенасочени нападения от маскирани участници в днешните протести са регистрирани в Париж, Марсилия, Рен, Тулуза и Анже.

Съобщава се за нападения срещу служители на реда, палежи на обществени места, опити за грабежи и атаки срещу представители на властите и медиите.

Френското вътрешно министерство предупреди за засилена мобилизация на крайнолеви групи, които според властите се опитват да предизвикат безредици и да ескалират напрежението.

Маскирани демонстранти блокираха достъпа до телевизия в Париж

Около 100 маскирани протестиращи блокираnd достъпа до сградата на телевизионния канал "Се Нюз" (CNews) в Париж, съобщиха местни медии. В същата сграда се помещава и радиостанция "Юроп 1" (Europe 1).

Във френската столица напрежението се повиши още преди началото на основното протестно шествие, след като стотици демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията в централните части на града.

Въпреки безредиците голямото шествие потегли по план в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско).

Сред участниците бяха представители на движението на "жълтите жилетки", ученици, студенти, природозащитници и антифашистки организации.

За да предотвратят нови сблъсъци, властите забраниха провеждането на демонстрации около няколко ключови държавни сгради, включително Елисейския дворец - резиденцията на президента Еманюел Макрон, и "Матиньон" - резиденцията на министър-председателя. Ограничения са въведени и по прочутия булевард "Шанз Елизе".

Още в навечерието на националния протестен ден френският президент Еманюел Макрон призова гражданите да изразяват недоволството си по мирен начин. В демонстрациите се включиха и ученици, и студенти, които от седмици организират протести с искания за по-добри условия в учебните заведения.

Националната протестна вълна е насочена срещу растящите разходи за живот и влошаването на обществените услуги, като недоволството обединява различни граждански движения и организации.

Според Ройтерс днешните сблъсъци са сред най-сериозните прояви на насилие по време на протести във Франция през последните години.

Френският премиер Себастиен Льокорню заяви днес, че Франция няма да се остави да бъде "сплашена" чрез насилие, след като десетки хиляди хора протестираха срещу повишаващите се разходи за живот и лошото състояние на обществените услуги няколко месеца преди президентските избори, предаде Ройтерс.

"На тези, които явно искат да използват това насилие като "загрявка" преди президентските избори, ще заявя ясно: Няма да се оставим да бъдем сплашени. Никой няма да налага политическите си послания чрез насилие", написа Льокорню в публикация в Екс.

Протестната вълна достигна и Белгия: Сблъсъци с полицията в Брюксел

Напрежението от масовите протести във Франция се пренесе и в съседна Белгия. Няколкостотин души, предимно младежи, излязоха по улиците на Брюксел, а демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията, предаде Ройтерс.

Протестите в белгийската столица са вдъхновени отчасти от демонстрациите във Франция, но имат и свои конкретни причини. Белгийски студентски организации се обявиха срещу нарастващите разходи за образование и планирани реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висшите учебни заведения.

Демонстрантите се събраха в центъра на Брюксел, като много от тях бяха с маски и скандираха антифашистки лозунги.

Напрежението ескалира, след като участници в протеста преобърнаха автомобил. Полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне събралите се, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен реагира остро на безредиците.

"Това, което се случва в Брюксел, вече не е обикновен протест", написа той в социалната мрежа Екс.

Министърът предупреди, че срещу участниците в безредиците ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на обществения ред.

Протестни действия имаше и в източния белгийски град Лиеж. По-рано този месец студенти там вече демонстрираха срещу проблемите във френскоезичната образователна система, включително поскъпването на обучението и затруднения достъп до учебни материали.

Албания също кипи: Хиляди младежи поискаха оставката на Рама

Хиляди млади албанци протестираха в петък в Тирана за четвърти пореден ден, съобщи Ройтерс. Демонстрантите отново счупиха прозорци и светофари, след като още от вторник протестите започнаха да стават все по-насилствени.

Демонстрациите на студентите, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, следват месеци на мирни протести, които според студентите правителството е пренебрегнало.

"Те (правителството) ни докараха до крайност", е заявил пред агенцията 19-годишният демонстрант Енеа, който не е пожелал да каже фамилното си име от страх, че ще бъде арестуван. Той е допълнил, че посланието му към Рама е "да подаде оставка колкото се може по-скоро, преди всичко да изгори".

Студентите обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието, както и за продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Според албанското Министерство на здравеопазването и социалните грижи, цитирано от АТА, 21 души са получили медицинска помощ вчера в Университетската болница в Тирана. От тях осем са били полицаи, 10 демонстранти, сред които трима непълнолетни, и трима минувачи. Според вътрешния министър Ервин Демо до момента общо 156 души са били ранени при протестите, от които 97 са полицейски служители.

От своя страна албанската Агенция за надзор на полицията обяви, че наблюдава ситуацията и всички съмнения за нарушения на правомощията от страна на органите на реда ще бъдат разследвани.

Ройтерс съобщава за протести вчера и в Лежа, Елбасан, Шкодра и Корча.

Дир.бг