Луис Диас отбеляза хеттрик, а Байерн Мюнхен сложи край на мини-кризата си по категоричен начин, разгромявайки РБ Лайпциг с 6:1 в среща от германската Бундеслига. Този резултат изкачи баварците на върха в Бундеслигата с равни точки и по-добра голова разлика от Борусия Дортмунд.

Диас пропусна чисто положение още в първата минута, но в 12-ата откри резултата, засичайки подаване зад гърба на защитата от страна на Йозуа Кимих.

Байерн напълно контролираше събитията на терена: в 26-ата минута Диас асистира на Александър Павлович, който удвои преднината, а в 34-ата Майкъл Олисе се разписа в долния десен ъгъл след двойно подаване с Хари Кейн.

Диас се разписа и през второто полувреме, пращайки топката в далечния ъгъл между двама защитници за 4:0. В 53-ата минута Кейн също се записа сред голмайсторите, а малко по-късно Олисе подаде на Диас, който оформи своя хеттрик с удар в десния ъгъл.

Единственият негатив за Байерн бе, че не успя да запази "суха мрежа" – в добавеното време Андрия Максимович вкара гол, пращайки топката под напречната греда на вратата, пазена от Йонас Урбиг, който заместваше контузения Мануел Нойер.

За Лайпциг, който само преди седмица разгроми Айнтрахт Франкфурт с 6:0, нещата можеха да се развият още по-зле, ако вратарят Мартен Вандеворд не бе направил няколко ключови спасявания. Той на два пъти отклони удари на Олисе, които срещнаха съответно гредите.

Победата дойде като сладък реванш за Байерн, след като миналата седмица тимът завърши наравно 2:2 при гостуването си на Аугсбург в Бундеслигата, а през седмицата направи 3:3 срещу Викинг Ставангер в Шампионската лига. В онзи мач Олисе получи червен картон от българския рефер Георги Кабаков, което означава, че той ще пропусне големия сблъсък с Арсенал в елитния турнир следващата седмица.

Байерн излезе начело в класирането, изпреварвайки по голова разлика тима на Борусия Дортмунд, който завърши 0:0 срещу Унион Берлин. Лидерът от миналия кръг – Фрайбург – обаче може да си върне първото място в неделя, ако спечели гостуването си на Байер Леверкузен, преди домакинския си двубой срещу Байерн следващата седмица.

Лайпциг, воден от новия треньор Мартин Демикелис, който дълги години игра за Байерн, а по-късно си партнираше в централната защита на Манчестър Сити с настоящия наставник на баварците Венсан Компани, се намира в средата на класирането и за първи път в историята си в Бундеслигата губи първите си три гостувания.

Първенство на Германия по футбол, мачове от шестия кръг:

Елферсберг - Аугсбург 4:3 Хамбургер ШФ - Щутгарт 1:0 Шалке - Майнц 0:1 Унион Берлин - Борусия Дортмунд 0:0 Вердер Бремен - Падерборн 2:2 Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 6:1

от петък: Айнтрахт Франкфурт - Кьолн 1:0

в неделя: Байер Леверкузен - Фрайбург Борусия Мьонхенгладбах - Хофенхайм

В класирането води Байерн Мюнхен с 14 точки, пред Борусия Дортмунд също с 14 точки, но по-лоша голова разлика, Фрайбург с 13, Байер Леверкузен, Майнц и Елферсберг с по 10, РБ Лайпциг с девет и други.

Дир.бг