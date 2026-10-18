Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпроводили масовите протести във Франция в събота, съобщи премиерът Себастиен Льокорню, цитиран от Франс прес, ДПА и Ройтерс. В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, нанесени бяха щети на кметства и разграбени магазини.

При посещение при полицейски части в Париж късно в събота Льокорню определи случилото се като "насилие с изключителна интензивност".

"Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка", заяви той.

Според премиера полицията се е сблъскала с "изключително агресивна ултралява група", която е действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. "Няма да се оставим да ни сплашат", подчерта Льокорню.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще има още арести.

Министърът на правосъдието Жерал Дарманен определи безредиците като безпрецедентни по мащаб и призова прокуратурите към решителни действия, съответстващи на тежестта на насилието.

Протестите бяха свикани от синдикати, представители на движението на "жълтите жилетки", ученици, студенти, земеделци и други организации срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система. Според правителството в тях са участвали около 550 000 души, а организаторите посочиха около 800 000.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата, построена през 1883 г., целяла през две световни войни и през 1975 г. и обявена за защитен исторически паметник,  е "в голямата си част унищожена", заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. "Разрушителите" и "мародерите" трябва да бъдат "преследвани и наказани", написа той в социалната мрежа "Екс".

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация.

"Нещо подобно не може и не трябва да се повтори", заявиха тримата.

В Париж най-сериозните сблъсъци бяха около площад "Република" и в централните търговски райони. Полицията използва сълзотворен газ срещу групи демонстранти, а автомобили бяха подпалени. Кметът на френската столица съобщи, че цели улици са понесли значителни щети.

Полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на издръжливостта си.

"Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна", се посочва в изявлението. Тактиката на полицията беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват агенциите.

В събота протести срещу поскъпването на живота имаше и в Белгия, Португалия и Италия.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата, построена през 1883 г., целяла през две световни войни и през 1975 г. и обявена за защитен исторически паметник, е "в голямата си част унищожена", заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт. Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. "Разрушителите" и "мародерите" трябва да бъдат "преследвани и наказани", написа той в социалната мрежа "Екс". Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация. "Нещо подобно не може и не трябва да се повтори", заявиха тримата. В Париж най-сериозните сблъсъци бяха около площад "Република" и в централните търговски райони. Полицията използва сълзотворен газ срещу групи демонстранти, а автомобили бяха подпалени. Кметът на френската столица съобщи, че цели улици са понесли значителни щети. Полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на издръжливостта си. "Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна", се посочва в изявлението. Тактиката на полицията беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват агенциите. В събота протести срещу поскъпването на живота имаше и в Белгия, Португалия и Италия.

Дир.бг