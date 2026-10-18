Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпроводили масовите протести във Франция в събота, съобщи премиерът Себастиен Льокорню, цитиран от Франс прес, ДПА и Ройтерс. В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, нанесени бяха щети на кметства и разграбени магазини.

При посещение при полицейски части в Париж късно в събота Льокорню определи случилото се като "насилие с изключителна интензивност".

"Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка", заяви той.

Според премиера полицията се е сблъскала с "изключително агресивна ултралява група", която е действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. "Няма да се оставим да ни сплашат", подчерта Льокорню.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще има още арести.

Министърът на правосъдието Жерал Дарманен определи безредиците като безпрецедентни по мащаб и призова прокуратурите към решителни действия, съответстващи на тежестта на насилието.

Протестите бяха свикани от синдикати, представители на движението на "жълтите жилетки", ученици, студенти, земеделци и други организации срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система. Според правителството в тях са участвали около 550 000 души, а организаторите посочиха около 800 000.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата, построена през 1883 г., целяла през две световни войни и през 1975 г. и обявена за защитен исторически паметник, е "в голямата си част унищожена", заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. "Разрушителите" и "мародерите" трябва да бъдат "преследвани и наказани", написа той в социалната мрежа "Екс".

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация.

"Нещо подобно не може и не трябва да се повтори", заявиха тримата.

В Париж най-сериозните сблъсъци бяха около площад "Република" и в централните търговски райони. Полицията използва сълзотворен газ срещу групи демонстранти, а автомобили бяха подпалени. Кметът на френската столица съобщи, че цели улици са понесли значителни щети.

Полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на издръжливостта си.

"Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна", се посочва в изявлението. Тактиката на полицията беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват агенциите.

В събота протести срещу поскъпването на живота имаше и в Белгия, Португалия и Италия.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата, построена през 1883 г., целяла през две световни войни и през 1975 г. и обявена за защитен исторически паметник, е "в голямата си част унищожена", заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт. Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. "Разрушителите" и "мародерите" трябва да бъдат "преследвани и наказани", написа той в социалната мрежа "Екс". Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация. "Нещо подобно не може и не трябва да се повтори", заявиха тримата. В Париж най-сериозните сблъсъци бяха около площад "Република" и в централните търговски райони. Полицията използва сълзотворен газ срещу групи демонстранти, а автомобили бяха подпалени. Кметът на френската столица съобщи, че цели улици са понесли значителни щети. Полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на издръжливостта си. "Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна", се посочва в изявлението. Тактиката на полицията беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват агенциите. В събота протести срещу поскъпването на живота имаше и в Белгия, Португалия и Италия.

FRANCE: Rioters have set fire to the historic City Hall in Limoges, France, causing its roof to burn and its clock tower to collapse. Built in 1883, the 143 year old landmark survived 2 world wars and was designated a protected historical monument in 1975. It’s gone now. https://t.co/m4MKZ2N6Nu — Open Source Intel (@Osint613) October 17, 2026

Дир.бг