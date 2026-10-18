Няколко души са загинали, а други са ранени при тежък инцидент, последван от мащабен пожар в една от най-натоварените военни бази на Канада - "Уейнрайт" (CFB Wainwright), в западната провинция Алберта. Трагедията е станала в събота, 17 октомври, като според канадски медии преди избухването на пожара е имало експлозия.

Информацията за жертвите беше потвърдена от канадския министър на отбраната Дейвид Макгинти, който обаче не уточни точния брой на загиналите и ранените, нито обстоятелствата, довели до трагедията, преададе Ройтерс.

Министър-председателят Марк Карни написа в социалните мрежи, че "във военната база "Уейнрайт" в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар". "Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже."

Премиерката на Алберта Даниел Смит определи пожара като "значителен и трагичен" и заяви, че той засяга много военнослужещи.

Карни посочи, че федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти. Той и Смит поддържат постоянен контакт, както и техните министри и служители.

От общината съобщиха, че огънят е преминал оградата на базата и е навлязъл в съседния район, но към момента не са издавани заповеди за евакуация.

Генерал Джени Каринян, началник на щаба на отбраната на Канада, заяви, че канадските въоръжени сили работят в пълна координация с федералните, провинциалните и местните власти.

Канадскатата информационна агенция "Канада прес" съобщи, че инцидентът е включвал експлозия, последвана от голям пожар, който се е разпространил в района между военната база и близкия град Уейнрайт.

Пожарникарите са изправени пред изключително трудни условия заради силна ветрова буря, обхванала обширни части от Алберта. На места поривите на вятъра достигат 100 км/ч, което ускорява разпространението на огъня и затруднява действията на спасителните екипи.

Медицинските заведения в Едмънтън са задействали процедури за реакция при инциденти с голям брой пострадали, съобщи АП. В болниците са започнали да приемат пострадали от военната база, като ситуацията е наложила мобилизиране на допълнителни медицински ресурси. Агенцията цитира лекар, който описва случилото се като рядко срещана извънредна ситуация, която поставя сериозно натоварване върху здравната система.

Военната база "Уейнрайт" се намира на около 200-210 километра от Едмънтън и е един от основните тренировъчни центрове на канадските въоръжени сили. В нея се провеждат мащабни учения, подготовка на военнослужещи и тренировки на подразделения преди участие в операции. Там е разположен и учебен център на Трета канадска дивизия, отговарящ за различни направления на военната подготовка. Според данни от преброяването през 2021 г. в базата са били дислоцирани около 1310 военни и цивилни служители. Непосредствено на север се намира град Уейнрайт, чието население е приблизително 6600 души.

Hospitals across Alberta, Canada are reportedly being overwhelmed by the number of injured from the ongoing major fire at CFB Wainwright, the cause and extent of which is still unknown, with details being kept very quiet by the Canadian Ministry of National Defense. Some sources place the number of dead in the dozens with hundreds of injuries, though nothing has been verified by officials in Canada. — OSINTdefender (@sentdefender) October 18, 2026

Дир.бг