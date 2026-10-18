Световният шампион на WBO в тежка категория на бокса Даниел Дюбоа защити титлата си по впечатляващ начин.

29-годишният британец направи великолепен реванш срещу сънародника си Фабио Уордли и го победи с технически нокаут още във втория рунд, като по този начин го победи за втори пореден път след първия им мач през май.

Онзи първи сблъсък беше драматична боксова класика, в която Дюбоа оцеля след два нокдауна, но сега той буквално размаза своя съперник. Започна със свирепи удари още в първия рунд и бързо го притисна, а във втория наказателната му акция продължи, като екипът на Уордли се наложи да хвърля бялата кърпа.

Така Дюбоа вече има 24 победи и 3 поражения на професионалния ринг, като 23 от успехите му са с нокаут.

"Сега е моето време и моята ера", заяви впечатляващият боксьор след мача в O2 Arena в Лондон. Той разкри, че иска следващият му опонент да е хърватина Филип Хъргович, който е в серия от четири поредни победи, след като загуби именно от Дюбоа през 2024 година.

За Уордли това беше второ поражение в кариерата си, като той е с актив 20-2-1.

Дир.бг