Мащабна полицейска операция беше проведена през нощта срещу неделя на летище Лайпциг/Хале в Източна Германия, след като беше открит пробив в оградата, ограничаваща достъпа до охраняваната територия. Сигналът за повреденото съоръжение е подаден около 23:00 часа в събота, съобщи германският вестник "Билд". Инцидентът доведе до временно затваряне на северната писта и преустановяване на полетните операции в северната част на аерогарата, предадоха германската информационна агенция ДПА и австрийската АПА.

По първоначална информация на полицията повреденият участък се намира в непосредствена близост до паркиран руски товарен самолет "Антонов". Разследващите допускат, че оградата може да е била повредена от лек автомобил, но засега няма официално потвърждение как точно е възникнал пробивът.

Веднага след установяването на нарушението силите на реда са предприели мащабно претърсване на района, за да проверят дали неизвестни лица са успели да проникнат в зоните с ограничен достъп. Според "Билд" в операцията са участвали служители на федералната и провинциалната полиция. Въпреки интензивните проверки не са открити нито предполагаемият автомобил, нито хора, проникнали незаконно на територията на летището. Полицейските действия са продължили и в неделя.

Заради мерките за сигурност северната писта беше временно затворена, докато южната продължи да обслужва въздушния трафик. По информация на "Билд" ограниченията са засегнали и товарните полети, като самолети, включително такива, обслужващи компанията "Амазон", е трябвало да използват южната писта.

Говорител на полицията уточни, че разследването се води "във всички посоки". Органите на реда не изключват различни версии за случилото се, включително пътнотранспортен инцидент или умишлено повреждане на оградата. Към момента обаче няма доказателства, които да потвърждават конкретна причина или евентуален мотив.

Особено внимание привлича фактът, че пробивът е установен близо до руски товарен самолет. Засега германските власти не са съобщили за установена връзка между самолета и инцидента, нито за опит за достъп до машината.

Летище Лайпциг/Хале е един от най-важните центрове за въздушен товарен транспорт в Германия и Европа. То се намира между градовете Лайпциг и Хале, в провинция Саксония, и разполага с две паралелни писти, които позволяват обслужването на големи товарни самолети. Аерогарата е ключов европейски логистичен център на компанията Ди Ейч Ел (DHL) и има съществено значение за международните доставки.

Инцидентът се случва на фона на засиленото внимание към сигурността на германските летища и критичната инфраструктура. В началото на август на същото летище бяха открити части от дрон с експлозиви в близост до украински товарни самолети. Германското правителство обвини Русия във връзка с предполагаемия опит за нападение, докато Москва категорично отхвърли обвиненията.

Случаят предизвика опасения относно защитата на стратегически транспортни обекти и потенциалните рискове за гражданската авиация. Въпреки това няма потвърдени данни, че сегашното повреждане на оградата е свързано с предишния инцидент или представлява акт на саботаж.

Германските власти продължават да изясняват обстоятелствата около пробива в охранителния периметър. Основните въпроси пред разследващите са как е била повредена оградата, дали в района е имало превозно средство и дали става дума за случайно произшествие или за умишлено действие. Засега няма информация за задържани лица във връзка със случая.

Дир.бг