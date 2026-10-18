Победителката от миналогодишното издание на детската "Евровизия" французойката Лу Дельоз и тазгодишната победителка в "Евровизия" Дара (Dara) ще бъдат специални гости на 24 октомври на детската "Евровизия", съобщи junior.eurovision.com.

Тогава в Малта ще се състезават 16-те участници за трофея на детския песенен конкурс "Евровизия" 2026 г.

Двете носителки на трофеите ще създадат изключително специален момент за публиката, като ще се срещнат за първи път на сцената в Малта. Заедно те ще отпразнуват силата на музиката да обединява поколения и нации, отбелязват от junior.eurovision.com.

На 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия", което се проведе на 16 май, България постигна своята първа победа в историята благодарение на Дара с песента "Бангаранга" (Bangaranga), спечелила 516 точки.

Българската песен триумфира в гласуването на журитата, получавайки 204 точки. Към тях се прибавиха и 312 точки от зрителския вот. В крайна сметка песента спечели и двете класации - нещо, което се случва за първи път от близо 10 години, когато журитата и публиката избраха един и същ победител в Киев през 2017 г., отбелязва junior.eurovision.com.

"Бангаранга" спечели конкурса с преднина от 173 точки пред песента, класирала се на второ място. Това е най-голямата разлика между победителя и подгласника в историята на "Евровизия", надминавайки предишния рекорд от 169 точки, с който Александър Рибак спечели с песента си Fairytale в Москва през 2009 г.

Френската изпълнителка Лу Дельоз очарова публиката по целия свят през декември миналата година с вълшебното си изпълнение на песента Ce Monde, пише junior.eurovision.com.

С тази песен Лу спечели 23-ото издание на детската "Евровизия", което се проведе в Тбилиси, Грузия, на 13 декември. Ce Monde донесе на Франция четвърта победа в конкурса, с което страната изравни рекорда за най-много победи. Предишните три триумфа на Франция бяха през 2020, 2022 и 2023 г.

Ce Monde оглави класирането с 248 точки.

Дир.бг