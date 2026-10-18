Руската армия удари многоетажна жилищна сграда в гъстонаселен район в Одеса днес по обед, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

До момента е известно за ранено 13-годишно момиче, каза Лиса, цитиран от БТА.

По негова информация е избухнал пожар на покрива и са нанесени щети на апартаментите на последния етаж. Аварийно-спасителните служби отстраняват последиците от атаката.

Руски дронове атакуваха масирано и енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

В резултат на ударите 24 хиляди домакинства в различни райони на областта са без ток, каза Кипер.

Аварийните екипи продължават работата по възстановяване на щетите, допълни областният управител.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, заяви, че Русия е атакувала енергийния, петролен и газов сектор на Украйна десетки пъти през изминалата седмица, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви спиране на атаките срещу енергийна инфраструктура.

"Откакто американският президент обяви енергийно прекратяване на огъня преди една седмица, Русия умишлено атакува енергийния, петролен и газов сектор на Украйна 76 пъти", написа Зеленски в Екс и добави, че последните удари са поразили подстанции във Виницка, Житомирска, Хмелницка и Одеска област.

Нито Киев, нито Москва потвърдиха, че приемат обявеното от Тръмп споразумение за енергийно спиране на огъня.

Междувременно полската армия съобщи в Екс, че полските военновъздушни сили са провели превантивни операции, свързани с днешните руски ракетни атаки срещу Украйна.

"Тези действия са превантивни по характер и са насочени към обезопасяване и защита на полското въздушно пространство, по-специално в райони, които граничат с рискови зони, посочи в изявление армията.

Летищата в източния полски град Люблин и в югоизточния Жешув временно са спрели работа, за да осигурят свобода на действие на военната авиация, съобщи полската агенция за въздухоплаване в публикация в Екс.

Дир.бг