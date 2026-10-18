„Волов-Шумен 2007“ спечели с 2:1 двубоя срещу „Черно море II”. Мчаът бе от 10 кръг на североизточната трета лига по футбол и се игра на стадион „Цоньо Василев“ в Шумен.

Шуменци стигнаха до победата с гол в 90-тата минута, като преди това бяха останали с 10 души заради контузия на Радослав Ковачев и след като бяха направили разрешения брой смени. В края на първото полувреме той замени Алекс Наков, който също се контузи. В лазарета на шуменци попадна и Иван Цонев.

Двубоят бе равностоен. Момчетата от Варна започнаха с атаките още след началния сигнал и още в 1-та минута създадоха опасно положение пред вратата на домакините. След това двата тима разиграваха предимно в средата на терена и дебнеха съперника си за грешки.

За „Волов-Шумен“ Алекс Наков и Димитър Игнатовски отправиха удари, но не успяха да отбележат.

В 43-тата минута „моряците“ създадоха поредното разбъркване пред вратата на шуменци и този път на правилното място бе Симеон Желязков, който преодоля вратаря на домакините Христо Ковачев.

При 0:1 дойде края на първото полувреме.

През втората част от щаба на „Волов-Шумен 2007“ направиха корекции и момчетата заиграха за победата за радост на публиката.

В 64-тата минута с удар от границата на наказателното поле фронтално на вратата Димитър Игнатовски изравни – 1:1.

Две минути по-късно „Черно море II” можеше отново да излезе напред. След корнер удар нанесе Симеон Желязков, но стражът на шуменци се справи със ситуацията.

В следващите минути футболистите от Шумен се втурнаха в атака и усилията им се увенчаха с успех в 90-тата минута. След центриране Жечко Йорданов намери топката и отбеляза за 2:1.

В сряда 21 октомври „Волов-Шумен 2007“ ще изиграе отложения си мач от 8 кръг на първенството срещу „Черноломец“ (Попово). Двубоят е 16,00 часа на стадион „Цоньо Василев“.

ШУМ.БГ