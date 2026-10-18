Милан записа изключително ценна, но и много трудна победа с 3:2 срещу Аталанта в зрелищен сблъсък от Серия А.

Домакините демонстрираха пълно превъзходство през по-голямата част от мача и поведоха с класически резултат, но необяснимо отпускане в края можеше да им коства скъпо.

Гонсало Рамош (24 - дузпа) даде преднина на "росонерите", която Адриен Рабио (43) удвои малко преди почивката.

През втората част Рамош пропусна дузпа, но веднага след това Марио Хила (57) се разписа.

След това бергамаските върнаха два гола чрез резервата Джанлука Гаетано (66) и Никола Кръстович (81), но не успяха да избегнат първото си поражение от местния си съперник от седем мача насам.

С успеха Милан затвърди доброто си представяне пред собствена публика, докато Аталанта остана с горчивината от пропуснатата възможност да измъкне нещо от двубой, в който изоставаше с три попадения.

Дир.бг