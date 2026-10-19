Още днес новоизбраното ръководство на федерацията по борба ще картотекира нови състезатели за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. Новината е на "24 часа".

След Общото събрание в събота, на което бе заменена Станка Златева с Тодор Ангелов, новите шефове са поискали и получили гаранции от международната централа, че ще могат да направят пълна промяна в заявките на борци за шампионата на планетата.

Заради решенията на Станка Златева, на европейското първенство бе изпратен малък отбор и сега нямаме право на състезатели в някои категории. Според правилниците, които явно не са били ясни на старите ръководители, ако не отидеш на европейско, губиш мястото си за световното. Със сигурност на първенството на планетата ще бъдат пратени звездите ни Семен Новиков и Кирил Милов, които бяха пренебрегвани от досегашните шефове.

В събота Станка Златева загуби президентския пост, като за нейния опонент имаше 94 гласа, а в нейна полза - нито един. Тя даде дума, че няма да обжалва решението на събранието, въпреки че 25-те клуба, които я подкрепяха, напуснаха залата преди вота.

С това идват и надеждите, че скандалите в спорта са потушени и ще се тръгне към здрава работа за връщане на славата на борбата.

Тодор Ангелов се сдоби и с трима вицепрезиденти - Армен Назарян, който ще отговаря за класическата борба, Рахмат Сукра - за свободната и Георги Калчев - за женската.

В управителния съвет влязоха още доста известни имена като Гриша Ганчев, Валентин Гецов, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и адвокат Станислав Трендафилов.

Радослав Великов със сигурност остава национален треньор на свободната борба. За женската и класическата ще бъде взето допълнително решение. Реално при дамите останахме само с Биляна Дудова на тепиха, което трудно може да се нарече национален отбор.

Дир.бг