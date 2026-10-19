Реал Мадрид победи Севиля с 4:1 на "Сантиаго Бернабеу" в двубой от деветия кръг на Ла Лига. Арда Гюлер вкара първия гол с великолепно попадение, Килиан Мбапе добави два гола, а Ян Диоманде също се разписа за убедителния успех на "кралете". Срещата обаче беше белязана и от сериозна съдийска полемика, след като в 22-ата минута Гюлер се размина с напълно заслужен червен картон за удар с лакът срещу Пеке, а само седем минути по-късно отбеляза първото попадение, което отвори мача.

Иначе Реал Мадрид започна по-активно мача, а в играта на тима на Жозе Моуриньо определено имаше настроение. В 26-ата минута обаче срещата можеше да тръгне в съвсем друга посока. Пеке от тима на Севиля задържа Арда Гюлер, който го повали с лакът. Нито един от двамата обаче не получи картон. А според играчите на гостите турският халф трябваше да бъде изгонен с директен червен картон.

Само 4 минути след тази случка Джуд Белингам изведе Ян Диоманде на лявото крило. Той подаде за Арда Гюлер, който от движение с левия крак не остави шансове на вратаря на Севиля. Много красив гол на турчина, който можеше да бъде изгонен малко преди това...

В 38-ата минута Реал Мадрид поведе с 2:0. Джуд Белингам подаде превъзходен пас с пета към Килиан Мбапе, който по страхотен начин преодоля вратаря на Севиля в стил "Роналдо Назарио".

Всичко в срещата като интрига приключи след около час игра. Тогава Килиан Мбапе отбеляза от дузпа. Той бе задържан в наказателното поле от Кастрин. От бялата точка французинът преодоля вратаря на Севиля с удар, стил "Паненка".

В 80-ата минута Реал Мадрид се отпусна доста след третото попадение и бе наказан от Ману Буено, който намали резултата.

Това обаче не беше последното важно действие в срещата. Ян Диоманде затвърди добрата си игра с гол, след като изстреля истинска ракета към вратата на Севиля, правейки резултата 4:1.

И друга добра новина имаше за Жозе Моуриньо. В последните минути на терена след дълго лечение на контузия се завърна защитникът Едер Милитао.

Dir.bg